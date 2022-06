Juan Carlos Rojas alega ‘tratamiento desigual’ por orden sanitaria que pesa sobre La Cueva

El presidente del Saprissa, Juan Carlos Rojas, alegó un ‘tratamiento desigual’ hacia los morados al no poder utilizar el Estadio Ricardo Saprissa para la fase final del campeonato. Ese recinto tiene una orden sanitaria desde inicios del 2020 que impide que las graderías del reducto tibaseño se llenen.

El dirigente le respondió a un aficionado en la red social de Twitter, quien le mencionó que no es lo mismo jugar en el Nacional a hacerlo en el Saprissa. Rojas le dio la razón y agregó que los obligaron a dejar de lado la ventaja de recibir la fase final del campeonato en el recinto tibaseño.

[ La desconocida orden sanitaria que pesa sobre el estadio de Saprissa desde hace casi dos años ]

“Sin duda no es lo mismo, nos obligaron a dejar la ventaja de nuestro estadio de lado, y es evidente q(ue) hay un tratamiento desigual hacia el Saprissa. Hay falta de Fair Play”, escribió Rojas. El estadio morado es el único escenario de la Primera División que no puede utilizar el 100% de su aforo (20.500 personas), ya que deben subsanar una serie de observaciones estructurales que realizó el Cuerpo de Bomberos ante una solicitud del Ministerio de Salud.

El presidente morado afirmó que la denuncia presentada ante Salud no fue exclusiva del Saprissa y más bien indicó que la orden sanitaria fue “generalizada” a todos los recintos. Según Rojas, solamente la sede de salud de Tibás tomó la iniciativa y por eso ellos han sido los únicos perjudicados por la medida.

El dirigente manifestó que “ningún estadio del país cumpliría esa norma” y que “es un tema seriecísimo para todo el fútbol”. Por esa razón, el presidente del Saprissa aseguró que la orden sanitaria que pesa sobre el recinto tibaseño “debe aplicarse a todos”.

“Esta norma, por el momento, únicamente se le está aplicando al Estadio Saprissa, y no a otros estadios (a pesar q(ue) es una norma q(ue) debe aplicarse a todos). O sea, ha habido aplicación “diferenciada”, por eso falta de Fair Play”, reseñó el dirigente en otro tuit.

El presidente del Deportivo Saprissa, Juan Carlos Rojas, realizó varios comentarios en relación con la orden sanitaria que pesa sobre el estadio tibaseño y alegó un 'tratamiento desigual'. (Jose Cordero)

Inversión millonaria

El principal inconveniente que tiene el inmueble está en las rampas que permiten el acceso y la evacuación de las diferentes zonas de las graderías. Salud y el Departamento de Prevención e Investigación Cuerpo de Bomberos de Costa Rica realizaron inspecciones en el recinto tibaseño a inicios del 2020.

Fue en el mes de febrero de ese mismo año cuando se le indicó a la administración morada sobre las mejoras a realizar y que el aforo permitido, mientras se realizan los trabajos, es de 9.500 personas, según indicó Salud a La Nación, dejando claro que la “cantidad de personas permitidas puede aumentar conforme los morados cumplan de a poco con lo requerido”.

[ Saprissa debe invertir millones de dólares para jugar en La Cueva a estadio lleno ]

Tras consulta de este medio la semana anterior, Rojas señaló, en relación con el costo de las obras, que “no tienen claro el monto, pero es millonario”. “Es una inversión de millones de dólares. Nos hicieron 16 recomendaciones para mejorar, cumplimos en 15 y se invirtió $500.000 y para la última hay que invertir muchos millones dólares”, resaltó.

De acuerdo con Bomberos, no hay ninguna oportunidad para flexibilizar la reducción de aforo hasta que no se concreten las mejoras en el reducto tibaseño. “Nosotros no podemos dejar de cumplir con la normativa, en caso de un incendio o una emergencia, lo que estaría en juego son vidas humanas”, enfatizó Wálter Jiménez, funcionario de Bomberos.