Joseph Joseph se declara el defensor número uno de Agustín Lleida

Joseph Joseph podría ser el próximo presidente de Alajuelense, aunque según él, aún no hay nada definido. (Fanny Tayver Marín)

Joseph Joseph por lo general esquiva hablar con los medios de comunicación, pero el vicepresidente de Alajuelense accedió a responder varias preguntas después de que los rojinegros golearon 5 a 0 al Alianza de Panamá, en el partido de ida de los octavos de final de la Liga Concacaf.

¿Será el próximo presidente de la Liga? Esa es una de las consultas que respondió, al tiempo que se declaró el defensor número uno del trabajo del director deportivo del club, Agustín Lleida.

Además, dijo lo que piensa sobre el tan criticado Wardy Alfaro cuando algún guardameta incurre en una equivocación.

Usted es un enamorado de las ligas menores, de la cantera. ¿Cómo ve el presente o el futuro cercano? Copiado!

Esperanzado, tenemos una buena generación de muchachos en los equipos de liga menor, la verdad. Es cuestión de seguirles apoyando, de seguirles dando buenas condiciones y de seguir impulsando un poco esas primeras participaciones que son quizás las que más cuestan y ya después todo debería irse más sobre ruedas.

¿Cómo evalúa la gestión de Agustín Lleida, porque es uno de los que recibe mucha crítica cuando el equipo no consigue el título de campeón?

Soy el defensor número uno de su trabajo, creo que hace un excelente trabajo. La Liga ha cambiado mucho a partir de su llegada y bueno, yo sé que hay alguna gente que ha criticado el tema de las finales y así. Pero yo creo que en eso él no interviene y yo creo que es importantísimo para la institución darle continuidad a su trabajo.

¿Qué puede decir de ese trabajo de Agustín Lleida que quizás la gente no ve? Copiado!

Ese es su trabajo, lo que él hace todos los días. Estamos muy cerca de él, vemos lo que hace y se ha ganado la confianza mía y de mis compañeros de Junta Directiva.

Otra persona cuestionada ha sido Wardy Alfaro. ¿Qué opinión tiene de él? Copiado!

Considero un poco injustas las críticas a Wardy. Yo creo que en el fútbol a veces hay goles circunstanciales o goles que uno no espera. Lo que no entiendo es por qué cuando esos goles ocurren es culpa de él y por el contrario, cuando los porteros hacen muy buenas jugadas, que ocurre frecuentemente, ahí nadie dice que es gracias a Wardy.

Creo que es un tema más de redes sociales. Nosotros sabemos el trabajo que él hace, eso es lo más importante para nosotros y creo que lo hace muy bien.

Fernando Ocampo ya va a terminar su mandato como presidente de Alajuelense. ¿Usted sería el sucesor? Copiado!

Quizás es un poco temprano para hablar de eso, vamos a ver qué pasa en este tiempo. Vamos a ver qué pasa.

¿Quién será el nuevo presidente de la Liga? ¿Es el momento de Joseph Joseph? Copiado!

Mire, me parece un poco prematuro hablar de eso. Fernando (Ocampo) merece todo mi respeto y agradecimiento por todo lo que ha hecho por la Liga y quizás es un poco temprano para hablar de eso. Yo por ahora estoy apoyando a Fernando en todo lo que pueda.

¿Le gustaría? Copiado!

No lo he pensado, la verdad, no lo he pensado. Vamos a esperar un poquito.

Pero ya se va animando un poquito más ante los medios, ante la afición. Era un perfil más bajo. ¿Ha ido tomando confianza? Copiado!

Creo que ha sido circunstancial, no hay ningún motivo importante para justificar eso.

Hay liguistas que lo piden, que quieren verlo presidente porque sería una continuidad del proyecto. ¿Qué piensa de eso? Copiado!

Les agradezco muchísimo el apoyo, vamos a ver qué pasa.

En noviembre habrá Asamblea en la Liga. ¿Cómo afrontan este cierre? Copiado!

Bien, estamos en ese proceso.

¿Qué es clave en el cierre de este proceso, en temas económicos, ajustar cosas o es meramente deportivo? Copiado!

Por dicha los temas económicos y administrativos están mucho mejor ahora y ahora todos estamos tratando de hacerle la fuerza al primer equipo en este torneo.

Fernando Ocampo tiene una opción laboral importante afuera del país y podría dejar la presidencia. ¿Qué piensa de eso? Copiado!

La verdad que no estoy enterado de que Fernando haya dicho eso. Quizás es un poco temprano hablar de eso. Vamos a esperar un poco, a ver qué pasa.

¿Cuánto ilusiona a la dirigencia saber que Luis Fernando Suárez quiere meer mucho joven y darle la oportunidad en Qatar y Alajuelense tiene material? Copiado!

Claro, eso nos ilusiona muchísimo. En el partido contra Estados Unidos tuvimos tres jugadores muy jóvenes, que eran de la Liga, que eran Ian Lawrence, Carlos Mora y Brandon Aguilera. Creo que lo hicieron muy bien y ese partido fue determinante para que contrataran a Brandon en Inglaterra y ojalá haya más oportunidades para ellos más adelante.

¿Qué le dice ver a Doryan Rodríguez hacer tres goles en un partido de Liga Concacaf, siendo un muchacho que vive en el CAR? Copiado!

Muy feliz, la verdad, me puso muy feliz ver esos tres goles de Doryan. Una cosa es lo campeonatos y ganar un partido, pero también ver a Doryan meter tres goles es un motivo de mucha felicidad para mí.

¿Qué piensa de este partido contra Alianza? Copiado!

Fue un muy buen partido, por dicha.

¿El equipo va ganando confianza? Copiado!

Sí, correcto, creo que siempre cuando hay cambio de técnico hay un periodo de ajuste normal y, bueno, con el tiempo estoy seguro que se irá viendo mejor el equipo.

¿Qué análisis hace de las ventas de jugadores que ha tenido Alajuelense en los últimos tiempos? Copiado!

Es uno de los objetivos del proyecto y de todo el trabajo que se hace a nivel de liga menor es poder conseguirles oportunidades en el extranjero a los jugadores y por dicha se está dando.

¿Qué tan avanzado está el tema del nuevo estadio? Copiado!

En el estadio está muy avanzado lo que es el anteproyecto y los planos y está precioso.

A veces los permisos son un poco complicados para una construcción. ¿Cómo está eso? Copiado!

Una vez terminados los planos se arrancaría ese proceso.

¿Qué tan rentable les resultó alquilar el Morera Soto para el Mundial Femenino Sub-20, porque les ha tocado jugar muchos partidos afuera? ¿Fue rentable o más bien lo hicieron por ayudar a la organización? Copiado!

Ambas. Definitivamente hubo una retribución, tanto en dinero como en otras mejoras al estadio, pero también felices de poder apoyar al país en este tipo de proyectos.