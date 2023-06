Joseph Joseph, presidente de Alajuelense: ‘Tenemos una planilla más fuerte esta temporada’

Liga Deportiva Alajuelense está en un proceso de reacomodo de fichas y el presidente del club, Joseph Joseph, se siente optimista al ver como se va depurando el equipo.

Cuando aún no se había incorporado el nuevo director deportivo, Javier Santamaría, las salidas y llegadas en la Liga fueron responsabilidad de una pequeña comisión.

Ahí, al jerarca lo acompañaron el vicepresidente del club, Enrique Morúa y el gerente general, Ricardo Chacón. Además, todos los movimientos han sido en coordinación directa con el técnico Andrés Carevic.

“Tenemos tres torneos, el nacional, el de Concacaf y el de Copa. Y estamos en la obligación de llegar lo más lejos posible en los tres. Entonces, yo considero en mi opinión que tenemos una planilla más fuerte esta temporada que la temporada anterior, con las incorporaciones que se han dado, tanto de afuera, como de liga menor”, apuntó Joseph Joseph.

Sobre los próximos movimientos, la Liga se aferra al hermetismo. Sin embargo, es claro que los manudos ahora andan en busca de un delantero.

“No puedo decir que ya esté cerrada la planilla, hay que esperar hasta que se cierre la ventana de transferencias, pero creo que con los cambios que hemos hecho ahora, hemos mejorado y esperamos poder darle alegrías a nuestra afición”.

La Liga aporta en este momento bastantes jugadores a diferentes selecciones nacionales que están en la Copa Oro y en la pretemporada que empezó el 19 de junio hay un grupo importante de futbolistas de liga menor.

Se trata de Dylan Carvajal, Silvio Rodríguez, Esteban Cruz, Emanuel Salazar, Claudio Montero, Sebastián Rodríguez, Deylan Aguilar, Julián Quesada, Wálter Ramírez, Dilan Bran, Yeison Cubero, Kenyel Michel y Jossimar Gómez.

Ver ahí a todos esos cachorros ilusiona al propio presidente rojinegro, que ha sido un claro impulsor del desarrollo de talentos y le gustaría que ellos desde ya empiecen a luchar por ganarse un espacio. Sin embargo, también tiene claro que es un proceso.

“Me encantaría, yo creo que todas las temporadas desde 2019 para acá hemos estado subiendo dos, tres, a veces cuatro o cinco y entre más se pueda, mejor.

”Pero tenemos que ser responsables con la institución, con la afición y también con los jugadores. Es un proceso y tenemos que irlo llevando acompañado de jugadores de experiencia”.

Joseph Joseph explicó que así es como lo hacen y se ven los resultados.

“Yo creo que el jugador joven de la Liga, que llega a Primera División, no llega nada más a participar, llega realmente a pelear un puesto. Por eso es que en la alineación titular de la final, que era un partido importantísimo, ahí teníamos a cinco que son de nuestras fuerzas básicas. Estoy seguro de que conforme pasen los años, iremos teniendo más y hacia eso trabajamos todos los días aquí”.

Días atrás, Carlos Hernández anunció en su Twitter que Jonathan Moya jugará en la Superliga de la India con el equipo Hyderabad FC.

Al consultársele al presidente de la Liga si sabe algo de eso, indicó: “Mire, no sé para dónde va Jonathan Moya. A ver, no sé... La ventana se cierra el 4 de setiembre y no sé, solo él sabe cuál es su futuro”.

Tampoco explicó cómo está la situación del defensor Santiago van der Putten, a quien se le vence el préstamo con el Real Betis y aunque se baraja la posibilidad de que continúe en el Viejo Continente, tampoco está descartado un regreso.

“Siempre la política que tenemos es que hasta que algo no esté definitivo, preferimos no anunciarlo. En este momento yo no te puedo decir cuál es el futuro de algún jugador. Hasta que ya esté definido, o firmado, lo comunicaremos oportunamente”.

Joseph emitió una respuesta similar ante el caso de Andrés Gómez, un futbolista que Pérez Zeledón lo anunció como refuerzo en calidad de préstamo, pero él optó por no ir allá.

“Sí, bueno, no te puedo confirmar en estos momentos el futuro de él. Iremos viendo en los próximos días a ver qué pasa”, citó el jerarca manudo.

