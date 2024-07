Joseph Joseph, presidente de Alajuelense: ‘La planilla actual me provoca ilusión’

Liga Deportiva Alajuelense está a las puertas de un nuevo comienzo y Joseph Joseph tiene la esperanza de que esta vez sea la vencida. El presidente rojinegro cree en Alexandre Guimaraes y también le agrada cómo ha sido la pretemporada de los rojinegros.

El caso de la Liga es muy particular, porque tiene tiempo de intentar armar un equipo fuerte para ganar el campeonato nacional y no ha podido después de la 30. Sin embargo, el jerarca es optimista y confía en que en diciembre llegará esa alegría que quiere el liguismo.

“La planilla actual me provoca ilusión, creo que las incorporaciones nos van a aportar y otra cosa que me ilusiona es que el profesor Alexandre Guimaraes está dando oportunidad a varios muchachos de la cantera, está repatriando a algunos jugadores que teníamos prestados, como es el caso de Creichel Pérez y de Rashir Parkins”, expresó Joseph Joseph en una entrevista que brindó en el programa 120 Minutos de Radio Monumental.

Ahí mismo consideró que Alajuelense tendrá una interesante combinación de experiencia y juventud, con muchachos de la cantera. También habló de todo lo que pasó alrededor de Jeyland Mitchell con su exportación al Feyenoord Rotterdam y se refirió al caso de Joel Campbell, quien inclusive salió del país este lunes 15 de julio.

- ¿Cómo toma estas salidas de Liga Deportiva Alajuelense con Carlos Mora y Jeyland Mitchell, más lo que puede pasar con Joel Campbell?

- Esta transacción de Jeyland Mitchell es muy importante para nosotros en todos los campos, en el económico y en el deportivo. En el económico, porque es un ingreso importante de dinero y en el deportivo porque seguimos posicionando el nombre de Liga Deportiva Alajuelense en el ámbito internacional, así que para nosotros es muy gratificante hacer este tipo de transacciones.

- ¿Exportar jugadores a Europa es parte de la expectativa que tiene Alajuelense?

- Nosotros tenemos siete equipos en liga menor y en cada equipo tenemos entre 22 y 25 jugadores y, por supuesto, dentro de esos grupos ya vamos visualizando jugadores que pueden llegar tanto al primer equipo como al fútbol internacional; llevándolo con calma, sin apresurar las cosas, sin meterle mucha presión a los muchachos a edades tan tempranas.

”Nosotros quisiéramos que esto sea algo constante, que se genere todos los años. Para eso se hace la inversión en el CAR y todo lo que se hace todos los días”.

- ¿Qué piensa del debate de si Jeyland Mitchell fue producto del CAR o si no tenía nada que ver? ¿Se percató de eso?

- Claro y la verdad es que no entiendo por qué eso genera debate. Desde el día 1 en que un jugador pasa a ser parte nuestro y que firma su primer contrato, ya entra en el régimen o en el rol de todas las actividades y todo lo que se hace todos los días desde el primer día en el CAR, desde alimentación, gimnasio, descanso, buenas canchas, buenos entrenadores, el colegio, la formación integral.

”Honestamente no le encuentro sentido a ese debate. En el caso específico de Jeyland, lo tuvimos aproximadamente seis meses y estoy seguro de que le aportamos y le ayudamos a alcanzar esta transacción.

”Y por supuesto, sin quitarle méritos al jugador. Él es quien todos los días cumple con las rutinas y con los trabajos y rápidamente se vio el fruto de su trabajo”.

- Kurt Morsink dijo específicamente quién ayudó y quién no, algo que no suele ser común. ¿Cómo estuvo esa situación porque él dejó una controversia en una de las salidas más importantes de la Liga?

- Agradecerle a Kurt la negociación y toda la comunicación que tuvimos durante el tiempo de la negociación. Yo honestamente no veo controversia, nosotros como institución, todos, incluyéndome a mí, incluyendo Junta Directiva, gerencia deportiva y departamento de scouting, tomamos la decisión de inscribir a Jeyland en la U-21.

”Tenía la edad para hacerlo y siempre que un jugador tiene edad se inscribe en una categoría menor para que pueda participar tanto en la categoría menor, como la mayor y la idea era ir viendo cómo iba evolucionando.

”Dichosamente tuvo una evolución rápida, una evolución vertiginosa y por supuesto que la oportunidad que le dio el profesor Alexandre Guimaraes fue importantísima para que esta transacción se diera. Él aprovechó la oportunidad y no soltó el puesto hasta el final del torneo.

”Incluso fue llamado a la Selección y logró firmar un contrato en Países Bajos, en un equipo grande de allá. Hay que agradecerle a todos los involucrados en esto, porque son transacciones importantes para la estabilidad financiera de la institución”.

- ¿No fue que hubo gente que no quería que Jeyland Mitchell estuviera ahí?

- Como institución, incluyéndome a mí, con toda la Junta Directiva tomamos la decisión de inscribirlo en la U-21. ¿Quién no iba a querer a Jeyland? Es un jugador con muchas condiciones y la prueba es que ahora va a jugar en Europa.

- ¿Cómo es que se proyecta a esos jóvenes para que después puedan salir al fútbol internacional? ¿Se trabajan planes individuales?

- Tenemos toda la información en un sistema recientemente desarrollado, toda la información individual de cada jugador, como temas nutricionales, de preparación física, deportivos, los datos de los GPS. Contamos con todo eso y es un poquito de todo, es el trabajo diario, pero por más que hagan todas las rutinas, si no llegan a tener la oportunidad de mostrarse en el primer equipo, es difícil proyectarlos a nivel internacional.

”Debo decir que me ha sorprendido positivamente la posición de nuestro director técnico, porque he visto en la pretemporada varios muchachos y reincorporaciones de jugadores que teníamos a préstamo en otros equipos y con mucha facilidad he notado que Guimaraes les está dando oportunidad. Eso lo agradecemos como institución”.

- ¿Son ciertos los montos que se manejan con las ventas de jugadores?

- No puedo decir cifras por temas de confidencialidad. Son ingresos importantes para el club y nos da estabilidad financiera. Eso trae calma a toda la institución. En el caso de Jeyland es la segunda venta más alta en la historia del club, pero espero que comprendan que no puedo dar cifras. Sí son transacciones importantes para el club.

- ¿Podrían cerrar negocios por menos de $1 millón, o debe ser esa cifra cuando se habla de que ojalá se valoren a los futbolistas nacionales?

- Depende, yo no voy a ser presuntuoso y solo hablar de cifras grandes. Depende del jugador, de la edad, de la evolución que ha tenido. Siempre el vendedor trata de poner la cifra lo más alta posible y el comprador trata de ponerla lo más baja posible y ahí es donde entra la negociación. Cuando hay acuerdo entre todas las partes se hace el negocio.

- ¿Cómo está el tema de Joel Campbell? ¿Llegará un sustituto?

- Nosotros somos de la política de hablar de las cosas cuando realmente ya suceden y ya están firmadas y todo el asunto. Hoy está en proceso, no se lo voy a negar, porque ha sido algo muy público, muy notorio. Él tiene una oportunidad, estamos terminando de ver detalles y esparemos a ver cómo termina esto.

- ¿Buscarían una venta con Joel Campbell?

- Todavía no está concretado eso, no puedo decir mucho por el bien, o por la sanidad de la transacción. Necesitamos esperar. En pocos días podríamos anunciar algo en ese sentido.

- ¿Cuándo podrán tener minutos los extranjeros?

- Estoy bastante satisfecho con la conformación de la planilla para esta próxima temporada. Javier Santamaría hizo un gran trabajo en conjunto con el departamento de scouting y con el cuerpo técnico. Pensamos que los jugadores que han llegado van a aportarnos mucho y en cuanto a los permisos de trabajo están en trámite y ahora es cuestión de esperar.

”A veces hay algún documento que hay que corregir y eso puede atrasar las cosas. Generalmente salen rápido, en cuestión de días o pocas semanas. Hubo unas correcciones, se hicieron hace días y ya está todo ingresado debidamente correcto”.

