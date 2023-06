Joseph Joseph no entiende afán de solo criticar fichajes de Alajuelense

Con Joel Campbell sentado a su lado, Joseph Joseph respondía una serie de preguntas de cualquier índole alrededor de Liga Deportiva Alajuelense.

Desde que todo hacía indicar que el destino del 12 sería la Liga, empezaron las especulaciones sobre el salario del futbolista y otros clubes señalan al cuadro rojinegro por inflar el mercado.

Para eso en específico, el presidente de Alajuelense tuvo una respuesta clara, igual que para quienes no entienden las decisiones que se toman en un equipo que tiene un proyecto fuerte de liga menor.

- A lo externo, se le ponen cifras al salario de Joel Campbell y han tachado a la Liga de que no es responsable. ¿Qué puede decir?

- Yo estaba hablando con algunos compañeros de la Liga y no sé por qué cuando la Liga hace una contratación se habla mucho de eso y cuando otros equipos hacen contrataciones no se menciona el tema. Han salido unas cifras que están voladas, no tienen nada que ver con la realidad.

“En cuanto a la responsabilidad financiera, no nos estamos apartando de eso. Nosotros a través de estos últimos años hemos disminuido mucho las obligaciones financieras de la institución, a tal punto de que en este momento están en un monto muy bajo históricamente y eso es lo que pretendemos mantener”.

“Nos estamos ajustando a un presupuesto y de ahí no nos hemos salido. Así que la afición liguista puede estar tranquila en ese sentido”.

- ¿Cuál es el norte del equipo? ¿Con contrataciones como las de Joel Campbell y Michael Barrantes no tapa el desarrollo de los jóvenes?

- El norte se mantiene intacto, si la planilla que estamos proyectando para la próxima temporada arriba del 70% es menor de 24 años y también hay un alto porcentaje de jugadores de nuestra cantera. Estoy hablando de jugadores con los que va a tener disponibles el profesor (Andrés) Carevic.

“El proyecto se mantiene intacto y este tipo de contrataciones son para acompañar a nuestros jóvenes y a nuestros muchachos que vienen saliendo de nuestra cantera para poder superar los momentos buenos y los no tan buenos. Por esa parte se mantiene intacto nuestro objetivo”.

- ¿Cómo se le paga a Joel Campbell, porque con otros jugadores tuvieron aliados comerciales?

- Nosotros tenemos un norte financiero, del cuál no nos estamos apartando. Estamos dentro del presupuesto autorizado para los fichajes del primer equipo. Así que por ese lado no estamos en lo absoluto comprometiéndonos, o poniendo en peligro ese objetivo.

“Gracias al equipo comercial, liderado por Oliver (Nowalski) y todo su equipo, sí han hecho alianzas con socios comerciales que nos colaboran con este tipo de actividades”.

- ¿Cierran fichajes con Joel Campbell?

- No le puedo contestar en este momento si habrá más cambios, queda bastante tiempo de la ventana de fichajes y como puede haber salidas por algún motivo, una oportunidad en el extranjero o algo, también tendría que haber entradas.

- ¿Se piensa tener un ascenso masivo de jugadores de la cantera?

- Desde hace aproximadamente tres años, en todas las temporadas hemos subido muchachos de la cantera al primer equipo y esta no va a ser la excepción. No sé decir cuántos en estos momentos, pero habrá varios.

- ¿Qué tanta va a ser la presión para la Liga?

- Presión aquí siempre hay para lograr la 31, la 30, la 32 o la que sea. Entonces, viene de afuera y también nosotros adentro nos toca exigir y eso no cambia, esto tampoco debemos dejar que nos abrume, que nos afecte, es una realidad que tenemos en esta institución y tenemos que usarlo positivamente, que sea una herramienta que nos ayude a alcanzar nuestros objetivos.

- Alajuelense la ha pifiado con bastantes extranjeros. ¿Queda presupuesto para foráneos?

- Yo no le puedo decir ahora qué cambios más habrá en la planilla, todo depende, en una ventana de fichajes a medio camino pasan muchas cosas y entonces no le puedo responder con certeza esa pregunta en estos momentos.

- ¿Qué opina del caso de Shirley Cruz?

- Es un poco sorpresivo la verdad, no soy de meterme en decisiones de un entrenador o de entrenadora. Cada quien toma sus decisiones y yo lo que les puedo decir es lo que veo de Shirley aquí. Ella jugó el último partido, los 120 minutos y según el GPS fue la tercera que más corrió.

“Además de que hizo un excelente partido y ha estado en un nivel muy bueno, muy alto. También su comportamiento aquí ha sido muy bueno, una líder positiva, tratando en todas las maneras posibles de ayudar a sus compañeras, a las muchachas de divisiones inferiores, a la institución de diferentes maneras.

“Así que con ella la admiramos mucho y estamos muy agradecidos con lo que nos ha dado a la institución”.

- ¿Por qué los fichajes bomba no se han traducido en títulos?

- Mire, es que hemos estado muy cerca, por diferentes motivos, en diferentes finales han sucedido cosas, algunas circunstanciales, algunas que nosotros debemos mejorar.

“No miro hacia atrás, simplemente tratamos de mejorar cada temporada y seguir haciendo nuestro trabajo para poder darle a la afición lo que tanto quieren”.

- ¿Cómo está el caso de Giancarlo González?

- No tenemos ningún tipo de oferta, ni ningún tipo de comunicación en ese sentido a este momento.

- Cuando la Liga perdió el título, se habló mucho de que debían hacer ajustes para competir. ¿Es Joel ese ajuste?

- Por supuesto que con la traída de Joel buscamos fortalecer la planilla y también con los diferentes movimientos siempre es con el objetivo de fortalecer esta institución lo más que se pueda.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo.