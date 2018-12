“La mayoría de goles que he concretado han sido en táctica fija, en tiro de esquina y en los últimos partidos he tenido la oportunidad de anotar y no se me ha dado. Creo que no he estado preparado o no he tenido la suficiente tranquilidad. En esta semana me he estado preparando, creo que estoy cerca de anotar, ojalá que sea este fin de semana y si no es así, pasar a una posible final. Estos son los partidos más bonitos y casi siempre anoto ahí”, apuntó.