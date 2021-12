José Miguel Cubero pronto tomará una decisión sobre su futuro

Fue el 25 de octubre cuando La Nación publicó que las palabras de José Miguel Cubero sonaron a despedida. El tiempo avanza y sus palabras dejan ver que ver la posbilidad de un cambio, con otros equipos interesados en él.

Antes de que Alajuelense disputara el partido decisivo contra el Santos de Guápiles y que avanzara a la fase final contra Saprissa para definir al rival de Herediano en la gran final, el volante habló sobre cómo pinta su panorama, en vista de que al concluir este torneo expira su contrato con la Liga.

“Ese tema sinceramente no lo he definido. A ver... qué te puedo decir. No me preocupo, para serle muy honesto estoy tranquilo porque yo sé que las cosas en el día a día las hago de una forma correcta y Dios me va a abrir las puertas en el lugar indicado”, respondió José Miguel Cubero en Teletica Radio.

Confesó que ha conversado con algunas personas, que ahí están y ven el trabajo que realiza dentro y fuera de la cancha. Y asegura que eso es importante.

“No sé qué vaya a pasar, creo que esta semana que viene o la otra ya podría ser el definitivo. No sé, tampoco quiero darme tanto tiempo y tomar una decisión, es claro”, apuntó José Miguel Cubero.

¿De la Liga le han hablado? “Sí hemos hablado, pero bueno, un poco, tampoco es que hemos hablado muchas cosas, pero se entiende que es un club grande y aquí si no se logra el campeonato, pueden pasar muchas cosas”, contestó el experimentado contención.

Empero, reiteró que por su lado, a nivel personal, él se siente muy tranquilo y confiado en que tendrá la sabiduría para tomar la mejor decisión.

“Sé que Dios ya me está abriendo las puertas, gracias a Dios y agradecerle a esas personas, pero de momento estoy pensando solo en lo que pueda venir, en la final”.

Ante la consulta de si Alajuelense es su primera opción, hizo una pausa para encontrar la mejor manera de darse a entender.

“Cómo te puedo decir, no sé qué responderte para serle muy sincero, porque acercamiento real no mucho hemos tenido y yo soy muy claro siempre cuando hablo, sí tengo que ser muy claro y agradecerle a otras personas que se han acercado”, reseñó Cubero en Radio Columbia.

Además, apuntó: “Últimamente hemos hablado algunas cosas con Agustín (Lleida), pero voy a estar siempre donde me sienta a gusto, en donde quieran que esté, también es claro. Me siento muy contento, lo he dicho públicamente, aquí me han tratado muy bien, pero Dios y la vida nos va a poner en el mejor camino”.

Cuando Albert Rudé buscó cuidar el marcador del domingo (1 a 0) con hombres de experiencia, en el minuto 82 ordenó el ingreso de Cubero y de Bryan Ruiz, en sustitución de Bernald Alfaro y de Celso Borges.

José Miguel Cubero fue presentado en diciembre de 2017 como jugador de Alajuelense. En ese momento llegó a préstamo y luego se quedó. (Prensa Alajuelense)

La semifinal contra Santos quedó 3 a 3 en el global y la Liga avanzó a la fase final mediante el gol de visita como criterio de desempate.

Según las estadísticas de la Unión Nacional de Clubes de Fútbol de la Primera División (Unafut), José Miguel Cubero ha jugado 1.046 minutos en este Apertura 2021 con Alajuelense, distribuidos en 19 partidos, de los cuales, fue titular en 10 y contabiliza una anotación.

De nuevo, las palabras de José Miguel Cubero sonaron a despedida, pero el mundialista de Brasil 2014 no se desconcentra por eso, ni por lo que pueda pasar más allá de los partidos que vienen, porque quiere un título más en su palmarés.

