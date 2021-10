Futuro de José Miguel Cubero podría estar lejos de Alajuelense

José Miguel Cubero contabiliza 748 minutos en lo que va del Apertura 2021. (JOHN DURAN)

José Miguel Cubero es uno de los siete futbolistas de Alajuelense a quienes se les vence el contrato una vez que se acabe este campeonato. Aunque aún no hay un pronunciamiento oficial por parte del club, en su caso, la posibilidad de una renovación no se vislumbra tan clara.

El contención de 34 años no se preocupa mucho por el futuro y prefiere enfocarse más en el presente, en lo que resta de este campeonato, donde tiene como competencia a Bernald Alfaro y a Celso Borges.

“Partido a partido que se tiene la oportunidad de tener minutos hay que aprovecharlo y tratar de hacerlo bien, juegue o no juegue siempre voy a ser la misma persona, el mismo profesional o futbolista que siempre he sido, apoyando”, mencionó Cubero en Radio Columbia, minutos antes de que empezara el partido en el que Alajuelense venció 4 a 1 a Guanacasteca, el sábado.

Cubero asegura que su prioridad es que la Liga se mantenga en zona de clasificación y que pueda llegar a ese primer lugar, que en esta ocasión, sí garantiza la presencia en una gran final.

“Lo demás se van a dar las cosas con el tiempo, consciente del contrato que me queda con la Liga, pero en una parte estoy tranquilo, porque yo siempre todos los días, entrenamientos, partidos que juegue voy a respetar y darlo todo por la institución ahorita donde estoy”, afirmó.

Insiste en que siempre se ha sentido muy a gusto en Alajuelense y que a la vez está tranquilo, porque el equipo siempre lo ha ayudado en algunos momentos complicados “y ahora nada más esperar más minutos en el momento que tenga”.

De las 17 fechas que se han disputado en este Apertura 2021, Cubero contabiliza 14 apariciones, de las cuales, siete fueron como titular y siete como suplente y suma 748 minutos en cancha.

Por ejemplo, en el partido del sábado pasado contra Guanacasteca, José Miguel Cubero se convirtió en el último cambio de Albert Rudé. Él ingresó en el minuto 83, en sustitución de Bernald Alfaro.

Según las estadísticas de la Unión Nacional de Fútbol de la Primera División (Unafut), el volante ha hecho ocho remates, de los cuales, uno fue a portería; recibió 12 faltas y cometió una.

“Creo que la cantidad de minutos que he tenido han sido buenos, no los manejo, no sé cuántos son, pero tratar de aprovechar y la competencia aquí siempre va a estar”, indicó el futbolista sarchiseño.

Ante la consulta de qué es mejor para él, si buscar seguir en un club donde posiblemente no tenga participación, o ir a otro equipo donde tenga regularidad, Cubero respondió: “Es una decisión que voy a tener que tomar en su momento”.

Seguidamente pronunció unas palabras que llevaban implícita una connotación como de despedida.

“De momento puedo decir que estoy muy contento, muy tranquilo con el tiempo que he estado aquí en la Liga, he salido campeón que lo dije desde el momento que firmé, quería tratar de no irme de acá hasta no serlo”, citó.

Y agregó: “Luego con lo que viene, agradecido con algunas personas que se me han acercado, muy contento, hemos estado hablando, siempre soy muy profesional y en el lugar donde me abren las puertas primero agradecerles. Ahora nada más esperar y seguir nada más pensando en el bienestar del club primero y lo personal va a venir de la mano”.

Mientras que su continuidad en Alajuelense para el próximo año no es clara, hay dos equipos josefinos que lo contactaron, pero fiel a su estilo, él se toma las cosas con calma y se centra en el hoy.

“Ha sido un poco diferente a los torneos anteriores. Tres entrenadores que han pasado, fuimos a la pretemporada con jugadores que no pudieron estar y todo lo que ha pasado, pero no vamos a poner ninguna excusa, es claro que ha sido diferente, pero tenemos que tratar de resolver ahorita en el momento que estamos”.

Alajuelense resultó el gran ganador del fin de semana, pues de los equipos que están en franca disputa por la clasificación, fue el único que no dejó puntos y se encuentra en el segundo puesto de la tabla, a cuatro unidades del líder, Herediano.

“Tenemos partidos difíciles durante la semana, ir el miércoles a Grecia y el fin de semana viene el clásico. Luego hay que pensar todos en la Selección, en el beneficio, queremos estar en un Mundial todos y es importante”, subrayó el volante.

¿Quiénes son los otros jugadores de Alajuelense que acaban contrato?

José Andrés Salvatierra: Después de que la Liga ganó la 30, renovó por un año al lateral derecho.

Daniel Arreola: El central mexicano de perfil izquierdo llegó por un año al club.

Mauricio Vargas: El contrato del arquero llega a su fin al concluir este torneo y es posible que quiera más regularidad.

Giancarlo González: El defensor central se integró a la Liga por seis meses, proveniente del Galaxy de Los Ángeles y es justo el tiempo que le queda de contrato con el equipo estadounidense.

Alonso Martínez: El extremo de la Isla de Chira fue vendido al Lommel S. K. de Bélgica y juega este torneo a préstamo con Alajuelense. A inicios del 2022 se marchará a Europa.

Gabriel Torres: El delantero panameño firmó por este torneo con Alajuelense, cedido a préstamo por Pumas de México.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo.