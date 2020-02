“Uno se sentía extraño de cómo lo veían, pero yo no quiero que me vea de esa forma. Yo trato de darle todos los consejos y cuando juega bien se lo digo. La competencia siempre va a estar. Sé que si él está jugando es porque está mejor que yo. Me siento muy contento del clásico que él tuvo. Yo quiero jugar todos los partidos, pero no me siento tampoco mal porque él juegue y lo haga bien. Uno siempre tiene que poner de primero la institución antes de cualquier cosa”, subrayó Cubero.