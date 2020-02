“Él es liguista, me lo ha dicho desde que llegó. Está casado con estos colores y no quería salir. Fue más el tiempo que estuvimos hablando con Carmelita, no porque tuviéramos muchos puntos de diferencia, sino porque no podíamos coincidir por temas de calendario y con Bernald nos sentamos a firmar hace una semana”, citó el gerente deportivo.