–No quiero caer en excusas, pero nosotros no tuvimos descanso. De igual forma me gusta analizar el día a día y sé que el equipo no tiene los resultados esperados... Igual tenemos el chance de clasificar y vamos a dar pelea. Ahora toca hacer autocrítica a lo interno porque llevamos cinco partidos sin ganar y sabemos que eso nos puede pasar factura, espero estemos a tiempo para responder.