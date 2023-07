Jorkaeff Azofeifa tiene un ángel de la guarda de 79 años que vela por él en cada juego de Saprissa

Jorkaeff Azofeifa, nuevo lateral izquierdo del Saprissa, tiene claro a quien le debe todo en su vida. Se trata de su abuelita: doña Mirian de 79 años. Es a ella a quien considera su mamá, la que lo ha impulsado a ser el deportista que es hoy.

Azofeifa confesó que cuando tenía 12 años tuvo que reponerse al duro golpe de perder a su padre; en ese momento apareció su abuela como su ángel de la guarda.

Con timidez, pero una sonrisa de oreja a oreja, el zurdo confesó que su abuelita ‘es mi familia entera’. De hecho, Azofeifa ahora que ya es deportista profesional vela porque a su ‘viejita’ no le falte nada, aunque él esté a muchos kilómetros, en San José.

Jorkaeff es oriundo de Matina, donde es constantemente reconocido. En el pueblo limonense le han agarrado un gran cariño al zaguero; también lo consideran un ejemplo a seguir.

“Orgullosamente soy de Limón. En Matina se sienten muy felices de que yo esté acá, porque por ejemplo me convertí en el primer jugador del cantón que viste la camisa de Saprissa; eso me pone muy feliz, la verdad”, aseguró.

Aunque el carrilero va poco a la zona del Caribe, es claro en aceptar que sí algo extraña es la cuchara de doña Mirian.

El deportista expresó que sabe que en cada partido que disputa tiene una admiradora que dio todo por él y por la que él da cada jugada que disputa en el terreno de juego.

“Es futbolera, de hecho todo el mundo me pregunta por mi nombre, ella me puso el nombre de un jugador de Francia. Siempre que puede me ve y para mí es una felicidad enorme saber que está conmigo”, admitió.

Jorkaeff y doña Mirian tienen un sueño compartido: la abuelita desea verlo como legionario.

“Ella me dice que esté tranquilo, ella me apoya el 100%. Yo siempre he tratado de ayudarla, en lo que yo puedo, y gracias a Dios se me ha dado para ayudarla. Uno como nieto e hijo debe ser así en la vida. Uno debe ayudar y devolver un poquito de lo mucho que me dio”, finalizó.

Doña Mirian y Jorkaeff hablan todos los días por la mañana, ella le da su bendición y él la recibe como cuando tenía 12 años. El nuevo lateral del Saprissa tiene un ángel de la guarda de 79 años.