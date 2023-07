Juan Carlos Rojas le responde a quienes creen que se contradice

Algunos podrían creer que Juan Carlos Rojas, presidente de Saprissa, se contradice: el jerarca morado está en contra de que se haya aprobado la presencia de cinco extranjeros por equipo, pero con la reciente contratación del hondureño Michael Chirinos, el cuadro tibaseño tiene el cupo lleno.

El jerarca saprissista dejó en claro que una cosa es su criterio y otra muy distinta dar ventajas a los rivales.

Saprissa cuenta con el argentino Mariano Torres, el panameño Fidel Escobar, el cubano Luis Javier Paradela, el jamaiquino Javon East y ahora fichó al catracho Chirinos.

Rojas atendió a la prensa durante la presentación oficial que hizo Saprissa de sus refuerzos para el Torneo de Apertura 2022: Jefferson Brenes, Jorkaeff Azofeifa y Michael Chirinos.

- Don Juan Carlos, usted está en contra del quinto extranjero, incluso usted propuso tres en lugar de cuatro. ¿Pero cómo explica que Saprissa sea el primer club en tener a cinco foráneos en la planilla?

- Yo estaba en contra de que se aprobaran cinco extranjeros, pero ocho clubes estaban a favor y se aprobó. Al ser una nueva norma y permitida, la vamos a aprovechar. No sabía si fuimos los primeros. Estaba en contra porque con lo que pasaba en selecciones menores no creía que era lo más prudente en la industria, pero como presidente de Saprissa nos cae bien tener 5 ó 6, pero las decisiones no las toma uno y se aprobó. Vamos a aprovecharla si sentimos que alguien cumple las expectativas, como sucede con Michael Chirinos.

- ¿Estarían dispuestos a sacar un poco de presupuesto para hacer más contrataciones?

- Ya el presupuesto de este semestre es mayor al pasado. Una planilla como la de Saprissa, que es bicampeón y tiene jugadores de primerísimo nivel, el esfuerzo que se hace es mantenerla junta y eso demuestra planificación y compromiso. Sentimos que tenemos una planilla muy, muy fuerte. En pretemporada, como no hay partidos, se habla mucho de fichajes, que son un medio para alcanzar objetivos, y al lograr los torneos recientes se demuestra que hacemos bien las cosas. No es simplemente traer y traer jugadores, aquí no va a llegar cualquiera. La labor de Sergio (Gila) es constante, ver el mercado, hablar y ver los informes de visorías. Que Saprissa hable con algún jugador no significa que ya esté haciendo una propuesta. Con lo que tenemos podemos enfrentar los retos que tenemos, no cerramos las puertas, pero estamos muy contentos.

Saprissa presentó de manera oficial a sus refuerzos para el campeonato Jefferson Brenes, Michaell Chirinos y Jorkaeff Azofeifa, posaron con Juan Carlos Rojas y Sergio Gila. (Jose Cordero)

- ¿Saprissa es el que mejor se reforzó o en qué rango lo pondría?

- Me parece que esa no es la perspectiva con la que nosotros operamos. No es un campeonato de cuál se refuerza mejor, sino cuál planilla está más fuerte, y Saprissa ya traía una planilla fuerte. Tenemos una planilla fuerte, la más fuerte del campeonato local, ya sea por fichajes o por los que ya estaban aquí. Hemos hecho una buena planificación.

- Partiendo de que el fútbol tico ha dado tumbos en clubes y selección a nivel internacional. ¿Es obligatorio para Saprissa ganar la Copa Centroamericana?

- Creo que ciertamente al fútbol costarricense y centroamericano en general le ha costado mucho la Liga de Campeones (de Concacaf) y la brecha se ha hecho muy grande con México y la MLS, que ya lo alcanzó, y cuidado si ya le está pasando a la MX. El poderío económico apoyado en un desarrollo deportivo es impresionante. La cantidad de dinero que se mueve en la MLS hace que puedan llevar jugadores de mucha calidad. El reto de competir en la Liga de Campeones se ha hecho enorme, es la realidad. No vamos a quitarnos el objetivo de volver a ganar la Liga de Campeones, pero debemos fortalecer ligas menores y tener estabilidad en lo económico. Tenemos que ir a ganar esa Copa Centroamericana y en Liga de Campeones ver cómo cerramos brechas.

- ¿Por la venta de Manfred Ugalde, ya les llegó el dinero que les corresponde?

- Estamos en ese proceso de solicitar la información, que creo ya le envió el Lommel de Bélgica para entender en base a las fórmulas que tenemos cuándo ingresa ese dinero. Es una muy buena venta para Saprissa y los dineros van a ir entrando en un tiempo y sí es un caso de éxito. A Manfred le va muy bien y nos enorgullece que haya sido formado aquí y es una de las mejores ventas, tomando ambas transacciones.