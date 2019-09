No, no le digo que sábados y domingos eran los días que más trabajaba, los sábados me levantaba a la 1 a. m. para ver los partidos de un jugador en Asia. Tener el contacto de si jugaban o no, era un trabajo intenso y con mucho gusto. Eso es de hacerlo con gusto, a uno primero le tiene que gustar el trabajo, después es de ejecutar, de lo contrario, uno no puede hacer nada.