"El día a día para mí es levantarme y venir a hacer las cosas bien con mi equipo, con mis compañeros, exigirles, que me exijan, corregir errores, mejorar, mejorar todos los días, no solo en lo futbolístico, sino como persona, así que es a veces hasta cierto punto cansado, pero son de las cosas con las que yo tengo que mentalizarme, pues lo que yo haga en mi equipo, en Liga Deportiva Alajuelense, es lo que me pone o me quita, así que hay seguir insistiendo sobre eso", recalcó.