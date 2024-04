Jonathan McDonald llegará hasta las últimas consecuencias contra fanáticos por gritos racistas

Una vez más una denuncia por gritos racistas en un estadio empaña el fútbol de Costa Rica. En esta ocasión fue en el Edgardo Baltodano y tuvo a Jonathan McDonald como protagonista. El experimentado jugador se cansó y llegará hasta las últimas consecuencias con quienes en apariencia lo atacaron.

McDonald expuso que fanáticos de Liberia le hicieron como mono, en el duelo entre liberianos y San Carlos, de este miércoles. Jonathan identificó a dos de sus presuntos agresores y no se quedará de brazos cruzados.

“Le tomé una foto a la persona y la voy a publicar, no me interesa... Cuando yo salí eran muchos aficionados, luego ya eran dos a los que vi claramente y los denuncié ante el árbitro y el comisario, así que si quieren, nos vamos a pleito legal. No me importa”, expuso el jugador en Teletica Radio.

Así mismo, lanzó una queja contra la Unafut: “¿Qué pasó con la Unafut? Cuando sucedió lo mismo con Joel Campbell y Alajuelense en Pérez Zeledón sí sacaron al aficionado, pero ahora no. Entiendo que mediáticamente San Carlos no tiene el mismo peso, pero es la misma acción”.

Jonathan McDonald se siente defraudado y no apoyará más las campañas anti racismo de Unafut ✊🏾

El atacante explicó que todo empezó al salir de cambio, en el minuto 69. Justo en ese momento se dirigió al banquillo y desde ahí escuchó que le hacían sonidos racistas. De inmediato expuso el tema con el comisario, Diego Vargas, y con el cuarto árbitro, Raúl Eduarte.

Sin embargo, el jugador considera que le fallaron y no actuaron como correspondía. El delantero siente que lo abandonaron y esto le generó enojo y desilusión.

“No le creo a la Unafut, me defraudaron totalmente con su accionar. Para próximas campañas de ellos no me voy a poner la camiseta y no voy a ser parte de eso. No voy a apoyar más campañas de racismo de Unafut, no importa si tengo que pagar la multa yo, eso es lo que voy a hacer. No me defendieron y entonces por qué tengo que salir yo a eso”.

McDonald indicó que hasta valoró meterse a la cancha e impedir que el partido continuara. No obstante, el cuarto réferi le indicó que si lo hacía, lo expulsaba.

Por el momento en Unafut no se refieren al tema. Este medio realizó consultas sobre el caso y espera por respuestas.

Jonathan McDonald fue titular con San Carlos, en el duelo ante Liberia en el Edgardo Baltodano. El delantero suma siete goles en el Torneo de Clausura 2024. (San Carlos)

Niegan gritos racistas a McDonald

En Liberia negaron por completo que se dieran gritos racistas contra Jonathan McDonald y acusaron al jugador por su comportamiento.

Los liberianos pusieron como testigos al cuarto árbitro y también al comisario. A su parecer, hasta es reprochable el comportamiento del futbolista.

“No pasó nada, el mismo comisario le dijo a los árbitros que no habían insultos, ni nada. La afición lo que estaba gritando era: ‘miedo, miedo’, pero McDonald con su experiencia intentó hacer eso. El comisario y el cuarto árbitro dijeron que no había pasado absolutamente nada, pero Jonathan siguió con su teatro”, defendió Hanser Zúñiga, delegado del club liberiano y gerente deportivo.

Estas palabras indignaron a un más a Jonathan, quien considera que el principal problema es negar lo que ocurre y tapar este tipo de actos tan reprochables, con el fin de salvarse de multas o suspensiones.

“Cuando salgo de cambio los gritos son claros, pero esto refleja cómo estamos como sociedad, porque tiramos la piedra y luego escondemos la mano. Escuché al delegado de Liberia y obviamente él dice que no hay nada, pero para qué voy a salir a denunciar algo y hacer desorden si no pasó. Qué ganaría con eso, porque cuando pasó hasta íbamos perdiendo”.

Unafut tendrá la última palabra, pero el futbolista no se quedará esperando e irá hasta las últimas consecuencias.