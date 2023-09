Joel Campbell se solidariza con Javon East por caso de racismo en el clásico: ‘Yo sí lo escuché'

Antes de emprender su viaje a Inglaterra para los fogueos contra Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, Joel Campbell lamentó que unos cuantos aficionados en el clásico incurrieran en sonidos racistas en contra de Javon East.

En las afueras del Aeropuerto Juan Santamaría, Campbell atendió a diferentes medios de comunicación como Tigo Sports, Repretel y Teletica. Ahí dio su versión de lo sucedido.

“No soy mucho de hablar de ese tipo de cosas, pero también no fue bonito lo que se vivió en el estadio por cierta parte de la afición en torno a lo de Javon, porque yo sí lo escuché la verdad. Y no es algo que se pueda tolerar, independientemente de quien sea el rival o el equipo que sea, la camiseta que tenga, es algo que tenemos que erradicar del fútbol nacional”, afirmó Joel Campbell.

Aseguró que como sociedad no es bien visto lo que está sucediendo. También señaló que no es la primera vez que algo así ocurre en el fútbol nacional y es hora de poner un alto.

“No es porque sea el estadio de la Liga, ha pasado en todos los estadios. Ha pasado en el Saprissa, ha pasado en el de Heredia, ha pasado en todos los estadios y son cosas que independientemente de la institución, del color de la camiseta del equipo, es algo que tenemos que erradicar del país.

”No dice nada bonito de los costarricenses eso, entonces darle mi apoyo a Javon también, porque no creo que vaya a sentir bonito, a mí me ha pasado también y no es algo bonito. Cada quien lo toma de maneras diferentes, pero sí es algo que hay que erradicar y no se puede permitir más”.

Campbell apuntó que todo fue muy rápido y se percató de que el delantero saprissista estaba diciéndole algo al árbitro William Mattus, pero no sabe si en inglés o español, o si el silbatero le entendió.

“Pero antes que pasara yo sí escuché cuando él fue a hacer el saque de banda. En ese momento no sabía si era lo que yo estaba pensando, ya cuando veo a Javon reclamar, me di cuenta que sí era, pero en realidad todo fue muy rápido”.

Hubo un momento en el que Javon East se acercó a William Mattus. (Rafael Pacheco Granados)

Campbell es del criterio que se deben tomar medidas para que en ningún estadio sucedan situaciones así. Y que la misma afición debe actuar cuando alguien no está teniendo un comportamiento adecuado.

“Si yo veo que alguien, aunque sea de mi mismo equipo, está haciendo algo que no es correcto también tengo que denunciarlo. No me puedo quedar callado ni apoyarlo, sea como le digo, la camiseta que sea, si yo estoy en el estadio, cualquiera, y veo esas cosas, tengo que denunciarlo con la policía para que lo saquen del estadio”.

Campbell dijo que él cree que es la única manera con la que se puede erradicar eso en el fútbol.

“Porque a nosotros como jugadores en la cancha es muy difícil darnos cuenta quién es, pero los aficionados sí pueden. No son todos, la gran mayoría llega a disfrutar y unos pocos llegan a ese tipo de cosas. Los insultos y todo eso es parte del fútbol, pero pasar a cosas racistas ya no es bueno para nosotros”, reiteró el futbolista de Alajuelense que marcó gran diferencia en el clásico.

"Yo sí lo escuché", Joel Campbell sobre los actos racistas en el Clásico pic.twitter.com/bJHw5QeOZu — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) September 4, 2023

En Alajuelense comunicaron que producto de los hechos denunciados en medios de prensa y redes sociales, la institución rojinegra activó el ‘Protocolo de Prevención y Actuación ante la Discriminación por Diversidad’ y que como durante el clásico “no hubo ningún protocolo implementado por el cuerpo arbitral, ni por el comisario del partido, Liga Deportiva Alajuelense va a enviar una solicitud urgente a Unafut para revisar los protocolos vigentes en este tema”.

Según Marco Vásquez, vocero de la Liga, independientemente de que no se hayan dado cuenta de la situación el propio día del partido, de que el árbitro haya tomado o no la decisión de suspender el encuentro y de que los comisarios de Unafut hayan activado o no el protocolo para este tipo de situaciones, Alajuelense no tolera actos de racismo.

“La institución está comprometida con proteger la integridad de cualquier persona, de cualquier aficionado propio o extraño, de cualquier jugador propio o extraño que esté en nuestro estadio. Con este tema del racismo, rechazamos cualquier tipo de ataque racista que se de no solo en nuestro estadio, sino en cualquier estadio del país”, afirmó Marco Vásquez.

Los pasos a seguir cuando se presenta alguna situación así están más que claros en el protocolo contra el racismo y la discriminación de la Unafut, donde se señala que “los árbitros en caso de detectar un acto o manifestación violenta, discriminatoria y/o racista que considere grave, procederán de inmediato a interrumpir el partido y hará saber al delegado del partido y los organizadores del encuentro el motivo de la interrupción del encuentro”.

Ante eso, el organizador del encuentro gestionará de inmediato la comunicación de un mensaje a través del sistema audiovisual existente a los aficionados para que cesen de inmediato dichas manifestaciones o actos.

“En caso de que los insultos sigan, se suspende temporalmente el partido de 5 a 10 minutos, los equipos regresan a los camerinos, en caso de parar, se reanudará, pero si se mantiene, se suspende el partido y se reprograma otro día”.

El informe arbitral de William Mattus no hace ninguna referencia a esta situación.

Mientras que la Unafut señaló: “Algunos incidentes reportados en el juego entre Liga Deportiva Alajuelense y el Deportivo Saprissa quedaron debidamente constatados en los informes de los comisarios del encuentro. Instamos al Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol a tomar decisiones claras tras lo acontecido y reportado en dichos informes”.

