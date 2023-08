Joel Campbell quería centrarse en Motagua, pero adelantó lo que piensa del clásico

Joel Campbell no quería hablar del clásico aún, porque Liga Deportiva Alajuelense primero tiene un desafío este jueves 31 de agosto contra Motagua, en ese partido en el que se definirá el liderato del Grupo D de la Copa Centroamericana de Concacaf. Sin embargo, siempre terminó haciéndolo.

El domingo 3 de setiembre, a partir de las 5 p. m., será la primera vez que él defenderá la camisa rojinegra contra Saprissa. Sin duda, su estreno en el clásico nacional resulta más que atractivo.

Campbell respondía consultas al lado de Andrés Carevic en la rueda de prensa de rigor previo a un partido de Concacaf y primero evadió el clásico. Sin embargo, la última pregunta de la conferencia fue sobre el partido del domingo y la contestó.

Andrés Carevic y Joel Campbell en conferencia de prensa previo a Motagua

Consideró que va a ser un partido bonito, como lo es siempre un clásico, que es importante, pero al final representa tres puntos.

“Para el aficionado, para la institución, para la gente que irá al estadio va a ser un lindo espectáculo y esperemos ganarlo. Ese es el objetivo principal y eso es lo que yo quiero, que la Liga gane, que ganemos los tres puntos, que nos seguirá ayudando para mejorar en el campeonato”.

Él tiene más que claro que para efectos prácticos, este clásico no definirá nada, pero que por la rivalidad de siempre, hay mucho en juego.

“Simplemente el liderato momentáneo, pero faltan muchísimas fechas en las cuales debemos seguir mejorando, porque este equipo tiene para muchísimo más. Estamos contentos con el trabajo que venimos haciendo, sabemos que podemos mejorar.

”Primero es este jueves, luego el domingo, no porque sea contra Saprissa, sino porque tenemos que salir a ganar todos los partidos que tengamos enfrente para nuestro objetivo que es el liderato en la lucha por el campeonato”.

En algunos partidos se ha visto que a él lo marcan fuerte y que hay entradas que si siquiera se pitaron, pero Campbell es del criterio que no debería pensarse en que sea mala intención. Al menos él no cree que sea así.

“No pienso eso, la verdad que yo no entro a la cancha pensando que un colega de profesión va a venir a golpearme así porque así. Yo intento jugar al fútbol, aportarle a mi equipo. Si ven la jugada contra San Carlos que la gente pensó que era una entrada aparatosa, yo ni siquiera le reclamé al jugador ni al árbitro”, recordó.

Esa noche se levantó y a jugar, porque tiene muy claro que es fútbol.

“Yo no pienso en si me pegan o no me pegan, al final intento hacer las cosas bien para el beneficio. No pienso que los jugadores o el rival vengan con mala leche como decimos”.

Campbell también contó que el domingo pasado para él fue un honor y un orgullo ser el capitán de Alajuelense.

“Desde que llegué me han abierto las puertas, me han tratado muy bien y era algo bonito el poder portar la banda de capitán, pero igual, como siempre lo he dicho, en el equipo hay muchos capitanes y no se necesita llevar la banda para cumplir el rol que nos toca a cada uno en la cancha”.

Indicó que la Liga tiene muchos capitanes y en ese juego contra Herediano le tocó a él, como le pudo haber tocado a otro compañero.

“Lo importante es que dentro del grupo hay mucha gente que nos hemos juntado para liderar el grupo e intentar llevarlo a lo mejor posible, a cumplir las metas y los objetivos que tiene la institución y creo que si todos ponemos de nuestra parte desde el lado que nos toque, más allá de una banda de capitán tenemos muchas chances de lograr nuestros objetivos”.

Su posición es que referentes deben ser todos y cumplir las directrices, lo que les toca en la cancha.

“La Liga no es Joel ni mucho menos, somos 11, 22, 18 a veces en el torneo local. Tenemos que preocuparnos por hacer las cosas bien cada uno, cada compañero. El equipo rival sabe que la Liga es un grandísimo equipo, con muchísimos jugadores, seleccionados de diferentes personas y no creo que el foco sea mi persona. Ellos saben la calidad de jugadores que tenemos y creo que tienen muchos jugadores por los cuales estar pendientes”.

Cada día se va sintiendo mejor, a pesar de que es uno de los futbolistas que no hicieron pretemporada y que ayuda que todos los jugadores han tenido participación. Las rotaciones las ve bien, porque elevan la competencia.

“Obviamente a uno le gusta participar en todos los partidos, pero también sabemos que jugamos todos los torneos, esto es largo y lo importante de tener a todos los compañeros con la posibilidad de ser titulares y eso es importante. Juegue el que juegue no hemos repetido una formación y se han sacado los resultados, hemos jugado bien y cada vez vamos a mejor”.

Añadió que siempre en un equipo resulta clave la mezcla de jugadores de experiencia y jóvenes, pero que tengan calidad y le aporten al equipo.

“Se está notando desde el más joven hasta el más viejo, todos hemos aportado fútbol, cosas buenas al equipo. Michael Barrantes que es el de mayor edad ha jugado en la mayoría de partidos, ha metido goles, es influyente en el grupo, es un líder positivo, como lo ha sido Esteban Cruz o Claudio Montero. Los más jóvenes que se sienten acuerpados, lo han hecho muy bien y todos los que siguen atrás, Kenyel Michel y un montón de jugadores que están ahí y que lo hacen bien”.

Incluso, dijo que ese respaldo para los cachorros no es solo por parte de los más experimentados, sino también por los que están en el medio.

“Como Aarón (Suárez), Morita (Carlos Mora), muchos que están en esa etapa previa, que tienen experiencia de Selección y partidos de campeonato. Esa mezcla es importante y al final es que todos los jugadores tengan un mismo objetivo, que sumen, aporten”.

Alajuelense recibirá este jueves a Motagua en el Estadio Alejandro Morera Soto. El partido será a las 8 p. m. y con el resultado se conocerá cuál será el equipo que enfrentarán los manudos en los cuartos de final de la Copa Centroamericana de Concacaf.

