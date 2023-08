Andrés Carevic reveló su gran secreto para que ningún jugador se enoje con las rotaciones

Adivinar cuál será la alineación de Alajuelense para el partido de este jueves 31 de agosto contra Motagua resulta una tarea bien compleja, partiendo del hecho de que Andrés Carevic siempre ha tenido la tendencia de no repetir formaciones.

Esa constante alternancia de jugadores algunos la critican, otros la ven bien por la cantidad de partidos sin margen para respirar que atraviesa el equipo, pero adentro del equipo, nadie hace caras por eso.

Después del triunfo contra Herediano, el técnico argentino se salió del libreto por un momento y dejó entrever que era curioso que con los últimos resultados, encadenando varias victorias, ya nadie le cuestionaba las rotaciones.

Para este jueves, más bien pareciera que tiene que acudir de nuevo a esa estrategia, pensando en Motagua, pero también en el clásico del domingo 3 de setiembre contra Saprissa en el Estadio Alejandro Morera Soto.

Alajuelense será anfitrión de esos dos juegos, en los que pretende asumir la punta. Contra Motagua será una lucha por el primer lugar del Grupo D de la Copa Centroamericana de Concacaf; mientras que contra Saprissa buscará el liderato del Apertura 2023.

- ¿Cómo maneja en el equipo eso de que hoy le toca a fulano y mañana a otro? A veces hay futbolistas que se enojan por no jugar.

- La plantilla no es tan amplia, estamos con lo justo, más todos los chicos jóvenes que se integran, pero antes de empezar el torneo siempre marcamos las pautas de cómo se va a trabajar, de cómo se va a seguir el lineamiento que nosotros tenemos y siempre irá con el día a día de trabajo.

“Siempre le damos mucha importancia al trabajar duro, que lo están haciendo todos. No es que alguien no trabaja; todos están trabajando duro y tengo que tomar decisiones a nivel estratégico, a nivel de cargas, selecciones y hay varios factores donde uno como técnico o el cuerpo técnico tiene que tomar decisiones de quién juega y quién no juega.

“Además de eso, lo más importante es el compromiso. Sobre todo el compromiso y la responsabilidad de los jugadores más grandes, que han aceptado las decisiones que uno tome, porque acá siempre buscamos que lo más importante sea el equipo, no la parte individual.

“Ni yo, ni el jugador, ni nadie es más importante que la institución, que el equipo. Siempre vamos a buscar lo mejor para el equipo y la verdad que lo han entendido muy bien.

“Les ha tocado jugar cinco minutos, 15, 45 y lo hacen a full. Así se conforma un equipo y es importante, porque los jugadores han entendido esa parte para poder que el equipo sea el protagonista y no solo un jugador. Creo que por esas razones se da, se ha seguido ese lineamiento y tomo decisiones según lo mejor para el equipo, con todos los factores que he mencionado”.

- Alex López se ha enfrentado como en quince ocasiones a Motagua y hasta le ha marcado. ¿Por el momento que vive tiene chance de ser titular por eso? ¿Ha ayudado él en la preparación de este juego?

- Con respecto al once, este jueves tenemos una activación en la mañana, esperando que lleguen todos y ahí valorar cómo están para tomar la mejor decisión y jugar el partido. Con respecto al conocimiento claro que sí, claro que he conversado con Alex, a pesar de que uno le da seguimiento al equipo, hay puntualidades, hay características que nos puede ayudar, nos ha ayudado.

“Pero como siempre lo digo, creo que nosotros sacamos los detalles de dónde nos tenemos que cuidar de Motagua, y después dónde lo tenemos que atacar.

“Pensar en nuestro equipo y lo que vamos a hacer nosotros, para hacerle daño a Motagua con todo respeto, pero buscamos siempre ser protagonistas, ir a buscar el partido y siempre los detalles son importantes, porque en estas situaciones pueden hacer la diferencia”.

- ¿Qué espera del partido, máxime que quizás Motagua ahora tratará de figurar un poco más, luego de la eliminación del Olimpia?

-Es un equipo siempre protagonista en su liga, ellos arrancaron igual que nosotros, han jugado los tres partidos de Concacaf y hemos observado a su equipo, pero también enfocados en lo que podamos hacer con nuestro equipo, jugamos en casa, así que queremos hacer un buen partido para ganar y poder quedar en el liderato de nuestro grupo.

- ¿Cómo manejar el tema de que este partido es importante, pero se ve de reojo el clásico?

- El objetivo principal, el enfoque principal será este jueves. No podemos pensar en el domingo sin pasar el objetivo del primer partido que tenemos, porque siempre el más importante es el siguiente y es Motagua. En lo personal, tratar de formar nuestro mejor once, la gente que pueda estar disponible por el tema de cargas, de descanso y valorar quién está bien para poder enfrentar un partido tan importante como el de este jueves.

-Se acaba de dar la lista de la Selección Nacional y solamente llamaron a dos jugadores de Alajuelense que son Joel Campbell e Ian Lawrence. ¿Le sorprende que hayan sido tan pocos jugadores de la Liga en la Selección?

- Son decisiones que se toman en la Federación por el técnico que está en turno y siempre es acatar las decisiones que se tomen; nosotros acá de nuestra parte y responsabilidad con todo el cuerpo técnico es trabajar duro para poder que el jugador de nuestra institución destaque y sea tomado en cuenta para las selecciones.

“Nosotros seguimos con nuestro trabajo, es trabajar día a día para que cada jugador pueda potencializarse, hacer su mejor trabajo y aportar tanto a la Selección o seguir su carrera institución como ha pasado con varios jugadores que he tenido en esta institución”.

- Viendo el comportamiento del equipo, la Liga hace más goles después del primer tiempo que antes. ¿Eso le preocupa, pensando que lo más favorable sería encontrar un gol rápido?

- Son circunstancias que se han dado. Estadísticamente no llevo mucho la cuenta, nosotros lo que hacemos es tratar de aumentar nuestras fortalezas, las cosas que hacemos bien y al tener tan poco tiempo, con sesiones de video, algo analítico o algo específico tratar de ir mejorando las cosas que nosotros valoramos que podemos dar mucho más.

“Lo importante siempre es no arrancar de atrás, sino es tratar de arrancar al frente. Se han dado las circunstancias, pero lo que valoro de los jugadores, del gran esfuerzo, es que han tenido ese carácter para salir adelante, de situaciones difíciles, de venir revirtiendo los marcadores yendo abajo y eso es sumamente importante también, de mostrar ese carácter, que no es solo ir al frente, sino viniendo de atrás”.

- ¿Qué tipo de partido piensa que será el de este jueves contra Motagua?

- Seguramente será un partido sumamente difícil, complicado, ellos también han ganado los tres partidos, tienen mejor diferencia de gol que nosotros. También ellos juegan con el marcador, porque un empate los deja primeros en el grupo, pero tienen buenos jugadores, que están en la Selección de Honduras.

“Será disputado, difícil y nosotros trataremos de hacer nuestro mejor esfuerzo, plantear bien el partido y sacar ventaja tanto de local como la gente a nuestro favor, apoyándonos, para esa motivación que necesitamos y en casa poder nuevamente hacer un gran partido, sacar la victoria y quedar de líder de nuestro grupo”.

- ¿Cómo está el tema de Leonardo Menjívar?

- Se ha integrado, está trabajando con nosotros. Seguramente necesitará trabajo para poder ponerse a punto, pero está integrado y es importante para nosotros ya contar con él y está pendiente el tema de sus documentos. Esperar lo antes posible que pueda estar registrado para tenerlo en cuenta. Trabajar duro para ganarse un lugar y poderlo tener en cuenta.

- Usted ha tenido jugadores mayores de 35 años en el equipo, como pasó en su momento con Júnior Díaz, Adolfo Machado, Álvaro Saborío y ahora ocurre eso con Michael Barrantes. ¿Qué tan importante es contar con gente de ese calibre?

- Nosotros conformamos un equipo con gente de jerarquía, con jugadores en términos de edad media y con jóvenes. Sabemos que la gente de jerarquía son los que llevan el grupo adelante, para acompañar el proceso.

“Siempre tenemos muchos jóvenes en el plantel, en el primer equipo. Hablar del 70% de menores de 24 años es un alto porcentaje de jóvenes, que tienen que ser acompañados con gente de jerarquía, con líderes positivos como hoy lo son (Michael) Barrantes, Celso (Borges), Joel (Campbell), Pipo (Giancarlo González), Johan (Venegas), Leo (Leonel Moreira), Alex (López), que son los jugadores más grandes en este momento.

“Es sumamente importante para seguir ese proceso que quiere la institución, que no sólo es en la parte deportiva, sino en la extradeportiva, en el vestidor, las vivencias que han tenido todos los jugadores que nombré son sumamente importantes.

“De jugar en Selección, en el extranjero, a nivel internacional, entonces eso también es sumamente importante para que lo fluya hacia abajo para que el jugador joven sepa también que hay que esforzarse mucho para conseguir las cosas.

“Así está armado el plantel y estamos contentos de cómo se va armando el grupo, de cómo los más grandes van llevando al grupo de exigencia. A veces les ha tocado jugar y a veces no y siguen aportando ese positivismo y ese compromiso. Contento con cómo va la gestión en todo el tema del plantel”.

