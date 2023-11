Joel Campbell: ‘Esto no acaba aquí'

Joel Campbell se tomó su tiempo para conversar tras el clásico en el que Liga Deportiva Alajuelense perdió 1-0 en la casa de Saprissa, con un gol de Fidel Escobar.

Las primeras cinco consultas las respondió en zona mixta, justo de manera simultánea mientras Andrés Carevic brindaba la rueda de prensa.

Fue bajo la mirada del chaperón, antes de acudir al control antidopaje al que fue citado por la Comisión Nacional Antidopaje de Costa Rica, al igual que Michael Barrantes, Ariel Rodríguez y Javon East.

Pasada la medianoche, cuando al fin logró cumplir con ese procedimiento al que fue citado, Joel Campbell salió del camerino destinado para la toma de las muestras, pero se detuvo a conversar con Columbia, que se mantenía transmitiendo en vivo desde el estadio.

Un poco más relajado, Joel Campbell también dijo cosas interesantes, prácticamente cuando se contaban con los dedos de las manos las personas que aún estaban ahí, en el reducto morado.

- Usted había dicho que este clásico lo esperaba con muchas ansias. ¿Cómo describe lo que fue su regreso a Tibás?

- Maravilloso, fue un espectáculo, bonito, lo disfruté al máximo y lastimosamente no salimos con el triunfo, pero esto no se acaba aquí, no se decide aquí el torneo y vamos a seguir, porque tenemos equipo para luchar por los tres puntos.

- ¿Qué puede decir de lo que le gritaban y cómo se metían con usted?

- Es normal, al final la afición hace su partido, es parte del espectáculo. Ellos hicieron su partido, yo hice el mío. Lastimosamente no se nos dio el resultado, pero yo creo que fue un bonito espectáculo, desde el inicio hasta el final. Yo creo que se disfrutó, fue un buen partido para los dos equipos. Ellos tuvieron la ocasión de que anotó Fidel Escobar y fueron justos vencedores. Ahora nosotros a corregir y prepararnos, que queda mucho torneo.

- ¿Cuánto les molesta esta derrota?

Mucho, porque estábamos peleando el liderato, que es un objetivo que tenemos, pero bueno, esto no acaba aquí. También sabemos que el liderato no define a un campeón, que sí le da muchísimas opciones, pero hay que seguir luchando y si queremos quedar campeones vamos a tener que volver y hacerlo mejor.

- ¿Se decidía el liderato?

- No se decide, porque faltan cuatro fechas y hay que respetar a los cuatro rivales que quedan. En el fútbol todo puede pasar. Vamos a luchar hasta el final y si nos da para llegar al liderato lo asumimos y, si no, vamos a luchar para llegar a la gran final.

“El liderato era un objetivo, pero el objetivo principal también es ser campeón y no solo con el liderato se es campeón. Obviamente tiene más ventajas para lograrlo, pero confío en mi equipo, en el equipo que tenemos, en la afición, en la directiva. Tenemos un gran equipo y esto no acaba aquí. Vamos a volver, porque si queremos quedar campeones tenemos que volver aquí”.

- ¿Su regreso a Tibás fue un show?

- Es fútbol, es bonito, fue un espectáculo y ellos fueron justos ganadores. A seguir trabajando, que queda torneo y vamos a volver.

- ¿A veces es difícil pasar a la prueba antidopaje por la deshidratación que viven ustedes por el desgaste físico en el juego?

- Sí, más cuando usted orina en el medio tiempo porque no sabe que hay prueba y ya luego orinar después del partido cuesta bastante.

- ¿Qué piensa del recibimiento y todo lo que se dio en torno a su llegada al Estadio Ricardo Saprissa?

- El partido fue bueno, jugamos bien, tuvimos algunas ocasiones, no las aprovechamos y esa fue la gran diferencia que hubo en el partido. Fue un bonito espectáculo para los dos equipos. Hubo llegadas de los dos lados y el ambiente estuvo bonito y se disfrutó.

- Usted se quedó hasta el final como para que hubiera una catarsis de la afición que lo estaba esperando. ¿Cómo lo manejó?

- A mí me gusta, no pasa nada, es parte del espectáculo. La gente disfrutó en las gradas, el equipo de ellos ganó y nada, no pasa nada. Ya nos tocará regresar, ojalá, para luchar por el torneo. Tenemos muchísimas posibilidades de clasificar. Claramente tenemos que jugar semifinales, pero si queremos quedar campeones, tenemos que ganar en todas las canchas.

- ¿Qué autoanálisis hace de este clásico?

- Cuando no se gana es raro hablar de la parte individual, porque al final somos un equipo y lo importante era sacar los tres puntos. De nada vale jugar bien si no se gana. Entonces, creo en lo personal disfruté el partido muchísimo.

“Estuvo muy bonito, el ambiente y todo estuvo perfecto. Lastimosamente no nos pudimos llevar los tres puntos, pero queda torneo. Esto no acaba aquí, así que sabemos las bondades de este torneo, que no sólo el líder es el que va a quedar campeón”.

- ¿Qué marco diferencia en el partido? ¿El gol de Fidel Escobar y la expulsión de Alexis Gamboa?

- Con la expulsión tuvimos también al final y estuvimos ahí empujando, no nos desordenamos, pero claramente ellos aprovecharon ese gol de Fidel, que fue un buen gol. Nosotros tuvimos nuestras ocasiones y no las pudimos concretar. Ahí la balanza fue donde tuvo su punto de quiebre y fue un buen partido.

- La dirigencia de la Liga dice que su llegada fue un acierto. ¿Cómo se siente usted?

- La verdad que yo me siento muy bien, muy feliz, estoy disfrutando muchísimo, estamos teniendo un grandísimo torneo. Estamos jugando tres torneos que es sumamente difícil en seis meses y creo que por eso hay tantas lesiones y un tema que es complicado. El cronograma está así y hay que afrontarlo. Pero de los tres torneos ya estamos en dos finales y estamos luchando por llegar a la final del torneo nacional.

- ¿Esa felicidad es porque tiene más regularidad y ser titular?

- Si usted ve mis números en México fui más titular que suplente, pero al final uno entiende la chota y el tema de la gente, pero en Monterrey en los últimos seis meses fui titular en todos los partidos y en León casi siempre los partidos los comenzaba de titular. Hubo unos que no, pero normalmente sí jugaba.

“De mi paso por México no puedo decir nada malo porque fui campeón de Concacaf, campeón de Liga MX y jugué dos finales. Estoy contento con eso. Y ahora en la Liga estoy disfrutando muchísimo de jugar, el convivir, el sentirme querido también y eso se demuestra en la cancha. La felicidad y lo que estoy disfrutando y eso me ayuda para darle lo mejor a la institución y a mis compañeros. Creo que vamos por buen camino, estamos en dos finales y ahora estamos luchando por la tercera”.

- ¿Usted volvió para quedarse o podría volver a salir?

- No lo sé, el fútbol tiene sus cosas, pero yo vivo el fútbol de una manera totalmente diferente. Al final es un deporte que es para disfrutar. Siempre voy a disfrutar al máximo el fútbol, sea donde sea, que eso es lo bonito de esto. Al final lo que uno se lleva del fútbol son las memorias, son las historias y yo estoy cosechando un montón de historias, un montón de momentos lindísimos.

“Este clásico fue un momento que nunca lo voy a olvidar por lo bonito que fue. La gente cree que es hostil y no, yo lo disfruté. Que esté el estadio lleno, gritándole a uno es un momento muy bonito para uno, porque uno como futbolista desea vivir este tipo de momentos. Jugar a estadio lleno y que esté la afición en contra es bonito, disfrutar y no se ganó, pero no pasa nada”.

- Ese mensaje de que el ADN no se compra, eso era para usted. ¿Qué pensó?

- No pasa nada, es parte de...

- ¿Qué sintió cuando vio eso?

- No lo leí, lo leí después, pero está bien, está bonito. Es fútbol, no hay nada que decirle a la afición. La afición hace su partido, hace su mosaico, la gente disfrutó, que es lo principal, que todos lleguen con bien a su casa, que disfruten y el fútbol queda en los 90 minutos. Mañana será otro día, mis hijos van a comer tranquilos, van a vivir tranquilos y no pasa nada.

- Un tema con Josué Quesada generó muchas cosas alrededor de usted y con él también. ¿Qué piensa de eso?

- Yo nunca comenté nada, cada quien es responsable de las cosas que dice. Entiendo la forma en la que lo dijo y lo respeto, pero yo creo que uno tiene que ser prudente en el sentido de qué representa uno en la sociedad. Yo soy futbolista y sé que un montón de gente me sigue y niños, entonces no puedo salir a decir cualquier cosa, aunque la piense.

“Tengo que tener esa mesura. Si uno es periodista y hay una masa de personas que van con uno, pues uno también debe tener cuidado con lo que dice, porque es un comunicador”.

- ¿No siente que hubo mala fe de parte de él?

- No lo sé, tendrían que preguntárselo a él. Yo respeto lo que diga toda la gente y sus puntos de vista. Yo no tengo nada en contra de él, ni le he dicho nada.

- ¿Se sintió mal?

No me sentí mal con 15.000 personas o 17.000 en el estadio, gritándome de todo, por qué me voy a sentir mal. Yo creo que él lo hizo por fútbol, pero uno tiene que tener cuidado.