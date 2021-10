Jicaral logró ante Santos lo que era algo imposible de ver desde hace nueve meses

Jicaral no ganaba como visitante desde enero del 2021 y desde ese mismo mes el Santos no perdía en el Ebal Rodríguez, pero estos datos ya son historia y la culpa la tienen los de la Península, quienes se impusieron 3 a 2, pese a jugar con un hombre menos por 45 minutos.

Santos - Jicaral El jicaraleño Luis Carlos Fallas (izquierda) marcó de cerca al santista Luis Paradela, durante el duelo de la fecha 17 del Torneo de Apertura 2021, en el Ebal Rodríguez. (Santos)

De inicio era impensado un resultado de este tipo, si se toma en cuenta que los guapileños pelean en la parte alta de la tabla y los jicaraleños apuran el paso por salir de los últimos lugares. Además, el conjunto caribeño era muy dominante en su estadio, al punto de sumar 10 victorias y ocho empates en sus últimas presentaciones ahí.

Ni qué decir del Huracán, que acumulaba nueve igualdades y ocho caídas desde su último gane fuera de su estadio (ante Pérez Zeledón, el 31 de enero).

“Estamos felices, fue un partido parejo hasta la expulsión y ahí se nos complicó todo. Pese a estar con uno menos seguimos luchando y al final en una acción se nos dio el gane. Necesitábamos ganar, teníamos 18 partidos sin triunfar afuera y el rival también tenía una racha larga sin perder en casa, así que fue algo importante. La victoria nos ayuda mucho, pero aún estamos en una zona complicada”, indicó Giovanni Clunie en Tigo Sport.

El fútbol es así de impredecible. Más allá de que los locales pegaron primero, con el autogol de Jason Prendas en el 37, los dirigidos por César Eduardo Méndez cambiaron el curso del duelo en un abrir y cerrar de ojos: Clunie emparejó todo en el 41′ y Wálter Chévez logró un golazo, con un disparo potente en el 43′.

Lo de los guapileños llama mucho la atención, tomando en cuenta que suelen tener un rendimiento muy sólido y que jugaron toda la segunda mitad con uno más, tras la roja a Leonel Peralta, en el 45.

Pese a que Javon East consiguió el 2 a 2 en el 72′, no se vio a un equipo tan intenso y aplicado como suele ser el que encabeza Erick Rodríguez. En parte, el cansancio por disputar dos torneos y jugar la Liga Concacaf a mitad de semana pudo pasar factura, aunque tuvieron ventaja y no la aprovecharon.

Eso sí, no se puede esconder que el tanto de penal de William Fernández, para el 3 a 2 en el 88′, llegó por una falta inexistente del portero Kevin Ruiz sobre Chevone Marsh, que solo el árbitro Allen Quirós vio.

“Hay que tener sentido común. Le expliqué al árbitro que corté la bola y jamás era penal. De igual manera, nosotros nos expusimos a que en el calor del partido el árbitro pitara ese penal, porque no cortamos antes. Es una derrota que nos duele mucho, porque es una derrota que no teníamos pensada y que nos afecta. Tuvimos muchas llegadas, no las concretamos y al final nos complicamos”, señaló Ruiz

Ficha del juego:

Santos: 2

Titulares: Kevin Ruiz, Cristopher Meneses, Pablo Arboine, Alvin Benneth, Everardo Rubio, Juan Diego Madrigal, Osvaldo Rodríguez, Douglas López, Bryan López, Luis Paradela y Javon East. DT. Erick Rodríguez.

Cambios: Michael Barquero (Arboine, al 46′), Denilson Mora (Paradela, al 65′), Ryan Cane (López, al 67′) y Alexander Jiménez (Madrigal, al 85′).

Jicaral: 3

Titulares: Miguel Ajú, Gabriel Pasula, Esteban Cano, Jason Prendas, Kendall Gallardo, Leonel Peralta, William Fernández, Luis Carlos Fallas, Habraham González, Wálter Chévez y Giovanni Clunie. DT. César Eduardo Méndez.

Cambios: Francisco Flores (González, al 46′), Marvin Esquivel (Chévez, al 68′), Chevone Marsh (Clunie, al 77′), Miguel Velázquez (Gallardo, al 77′) y Jedwin Lester (Fallas, al 95′).

Goles: 1-0 (37′): Prendas (autogol). 1-1 (41′): Clunie (Gallardo). 1-2 (43′): Chévez (Clunie). 2-2 (72′): East (balón suelto). 2-3 (88′): Fernández (penal). Roja: Peralta (45′). Árbitros: Allen Quirós con Carlos Fernández y Javier Rojas. Estadio: Ebal Rodríguez, 2 p. m.