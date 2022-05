Jicaral hizo lo que parecía imposible ante Cartaginés y aún así no hubo milagro

De seguro a los jugadores, la dirigencia y la afición de Jicaral no le será consuelo suficiente, pero hay que ponerse de pie y aplaudir a este modesto equipo que pese a todas sus limitaciones hizo lo que parecía imposible ante Cartaginés, tuvo una garra envidiable, el pundonor y el espíritu de ir de frente contra todos y se impuso 4 a 3, aunque al final no se le dio el milagro y terminó descendiendo a la Liga de Ascenso.

El volante de Cartaginés Ronaldo Araya (con balón) fue estelar en el duelo ante Jicaral, en la fecha 22 del Torneo de Clausura 2022. (Cartaginés)

El Huracán de la Península cumplió con lo único que podía, le ganó a unos brumosos sin alma, sin ambición y que otra vez más fueron un desastre por grandes lapsos del compromiso. Lo de los blanquiazules fue impresentable y aunque están en semifinales, deja mucho que desear su cierre, ya que renunciaron a ser segundos y a garantizarse cerrar en el Fello Meza ante Herediano.

Sin embargo, los jicaraleños necesitaban que Guadalupe superara a Guanacasteca (penúltimo de la acumulada), algo que no pasó y por ende, los de la Península bajaron tras tres años de haber iniciado su aventura en la Primera.

“Es una lástima, pero esto no viene de ahorita, viene de hace mucho tiempo, de decisiones que se tomaron, como cambios de entrenadores y técnicos que intentaron ayudarnos y no se pudo. Cuando Mauricio Solís tomó el control empezamos a jugar a algo, pero antes no jugábamos a nada. Es una lástima, porque esta institución no se merece descender. El presidente de este equipo no le quita nada al fútbol, más bien le da demasiado y ojalá que llegaran más así como él al fútbol. Nos afectaron muchas cosas, arbitrajes malos y otras cosas más que sucedieron”, comentó Jairo Arriera.

En el duelo de la fecha 22 los dueños de casa estuvieron muy cerca en todo momento de la salvación, pero por más plegarias nunca llegó lo que les urgía en el Colleya Fonseca.

Los aficionados que se hicieron presentes al estadio estaban pegados a sus radios implorando por esa noticia positiva, pero no. Al final por más que Dylan Bran marcó el primero en el minuto 20 y William Fernández el segundo en el 32′, no hubo manera de que Guadalupe le “diera una mano” a Jicaral. Cartaginés descontó en el 41′ con Jeikel Venegas. No obstante, los dueños de casa pelearon y Jairo Arrieta puso el 3 a 1 en el 65′, mientras que Kenny Cunninhgam concretó el 4 a 1 en el 72′.

El 4 a 1 en la Península y de haberse dado la derrota de la ADG 1 a 0 en Guadalupe era la combinación perfecta para eludir el calvario del descenso. Sin embargo, esto no pasó y los brumosos aprovecharon el golpe anímico para decorar el marcador con el tanto de Arturo Campos en el 77′ y de Venegas en el 91′.