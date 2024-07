Jeyland Mitchell cayó en la tentación de ponerse la camisa de Alajuelense de nuevo

Jeyland Mitchell tampoco se conformó con que su despedida de Liga Deportiva Alajuelense fuera por redes sociales. Desde Países Bajos había hablado del cuadro rojinegro y le agradeció a Alexandre Guimaraes por confiar en él; luego se despidió de la Liga mediante las redes sociales, pero el defensor de 19 años sentía que aún faltaba algo más.

“Hola leones y leonas, ahora llegó el momento de despedirme de esta gran institución que me abrió las puertas y creyó en mi capacidad. De mi parte, me voy contento por muchas cosas que pude dar al club de mis amores. También agradezco a todas las personas que me brindaron buenas vibras. Muchas gracias leones, nos vemos leones, siempre en mi corazón, los amo”, escribió Jeyland Mitchell el 10 de julio en su cuenta de Instagram.

Al regresar al país para ordenar algunas cosas y luego marcharse en definitiva para Países Bajos con el Feyenoord Rotterdam, el futbolista no podía dejar de ir al Centro de Alto Rendimiento (CAR) en Turrúcares, Alajuela.

Estando ahí, no se aguantó las ganas y cayó en la tentación de ponerse una vez más la camisa de Alajuelense, esa que el equipo usará en esta temporada.

Fue en la sala de prensa del CAR donde volvió a encontrarse con quienes hasta hace poco fueron sus compañeros. Entre todos le hicieron el tradicional pasillo, según se puede observar en un video publicado por Alajuelense.

Los más jóvenes con los que jugó en el equipo U-21 de la Liga, los más experimentados, los de edad intermedia y hasta los extranjeros recién incorporados le desearon lo mejor.

Todos ellos lo saludaron antes de la última práctica de Alajuelense previo a la Recopa contra Saprissa, que será este miércoles 17 de julio a las 8 p. m. en el Estadio Nacional.

Jeyland Mitchell vivió unos meses mágicos en Liga Deportiva Alajuelense. (Prensa Alajuelense)

Entre abrazos y apretones de manos, ese instante algunos jugadores de Alajuelense hasta lo molestaron por ese look que mostró en la Copa América: rubio. Algunos le dijeron entre broma y broma que no podía andar así con ese pelo y él se reía.

Al postear el video, la Liga comentó en Instagram: “Así se despidió Jeyland Mitchell del equipo. ¡Muchos éxitos León!”.

Jeyland Mitchell había renovado su contrato con Liga Deportiva Alajuelense, pero tras la Copa América, el Feyenoord Rotterdam adquirió su ficha y lo firmó por cinco temporadas. (Prensa Alajuelense)

Pero había algo más. El defensor que se convirtió en la segunda venta de un futbolista más importante del club también volvió a ponerse la camisa de Alajuelense.

Esa prenda que de niño siempre quiso usar y que fue una meta cumplida, al igual que lo será ahora jugar en Europa.

Las fotografías dicen más que 1.000 palabras, el defensor se ve feliz y orgulloso de ser parte de la historia de Alajuelense.

Liga Deportiva Alajuelense le tenía una camisa de regalo a Jeyland Mitchell. (Prensa Alajuelense)

La Liga publicó esas imágenes, en las que también le dijo al futbolista: “Viniste al club de tus amores para rápidamente demostrar toda tu garra y talento. ¡Éxitos en el Viejo Continente, Jeyland!”.

