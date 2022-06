Jeaustin Campos reconoce que se deben hacer ajustes en Saprissa y llena de elogios a Alajuelense

Jeaustin Campos calificó su gestión como positiva, al levantar a Saprissa y meterlo de forma inesperada en la semifinales del Torneo de Clausura 2022. Eso sí, el técnico reconoció que se necesita más cantidad en el plantel para competir; también reveló que felicitó a la dirigencia de Alajuelense por su proceso.

[ Mariano Torres: ‘Fue al árbitro a quien se le fue la serie’ ]

Campos ahora se enfocará en reforzarse y tener un torneo mucho más regular, tras un certamen de muchos altibajos y en el que hasta llegaron a ser últimos.

¿Qué sensación le queda tras caer en la serie con Alajuelense?

La primera sensación es de dolor porque perdimos. Sin embargo, creo que hay que analizar más detenidamente para hacer una autoevaluación, pero creo que desde mi llegada el equipo recobró la identidad que tenía perdida: el esfuerzo, luchar por la camiseta y pelear hasta el último momento. Llegamos donde ustedes y tal vez la afición no pensaban que íbamos a llegar.

”Creo que hay un mensaje claro y se lo dije a los dirigente de Alajuelense, que es un premio a la constancia, a la gente que tiene un mediano plazo y un largo plazo. Más que mis sensaciones, puedo decir que Saprissa llegó donde muchos no pensaban, clasificamos y ahora tenemos que evaluar muy bien lo que pasó, toda la estructura y la planilla.

”En lo personal, estoy satisfecho porque fueron seis ganes, tres derrotas y estos dos empates con Alajuelense dejan un buen sabor de boca personal, pero también, pese a que la Liga fue líder absoluto y tienen un equipo conformado desde hace varias temporadas, estuvimos a la altura. Duele, pero caímos de pie”.

[ En medio del dolor, Saprissa felicita a Alajuelense ]

Dice que compitieron hasta el final con el equipo más regular. ¿Había tanta diferencia con Alajuelense?

Independientemente de dónde se está, ya sea Alajuelense o Saprissa abajo, un clásico es un clásico. Las diferencias son pocas y el claśico es un ambiente distinto. Fue una serie muy equilibrada y creo, sin desmeritar a mi grupo, que Alajuelense no solo tiene un buen equipo, sino que ha sido muy constante y tiene mucho tiempo de estar. La diferencia radicó en que tienen un equipo más compacto y más sólido.

22/06/2022 Ambiente del partido Alajuelense vs Saprissa Clasico, foto: John Duran

¿A Saprissa le falta mucha planilla, hay que meter mucha mano?

Debemos de analizarlo. Hay posiciones en las que necesitamos más competencia y no sé hasta dónde puede llegar el bisturí, pero no es tanto de sacar o cortar gente, sino que pueda llegar gente a dar un poco más de competencia y que tengamos dos por puesto. De media cancha para atrás hicimos milagros, porque Kendall Waston no estuvo mucho tiempo, Ricardo Blanco se lesionó y no fue por falta de calidad, sino de cantidad.

”Aún así, tampoco es que hay mucha diferencia. Igual, no quiero caer en el conformismo, porque no soy así, pero tampoco hay que caer en que todo está bien o que porque hace un año se fue campeón, no se tocó nada. No podemos obviar que en 15 o 14 partidos de fase regular no se estaba claro y quedarnos solo con los últimos seis juegos y considerar que todo está bien. Hay que estar claros y Saprissa debe ver el Torneo de 24 partidos y no solo los que nos tocaron a nosotros.

¿Cuál es el Saprissa que quiere para la próxima temporada?

Nos tenemos que sentar, para que la filosofía de Saprissa y lo que ha hecho Saprissa en el tiempo lo plasmemos en la cancha. Obviamente esto se da con matices míos, pero hay que respetar el ADN de Saprissa, la manera de jugar de un club, la filosofía y a partir de ahí viene lo que el técnico pueda sumar.

¿Cómo evalúa a Aubrey David, quien ya firmó con Alajuelense y disputó la semifinal con Saprissa ?

Aubrey estaba llorando en el camerino, le dolió muchísimo. Hablé con él (hace casi dos meses) y no le pregunté si podía contar con él, porque sabía que podía hacerlo. Si tenía que usarlo en la semifinal lo iba a hacer. Él siempre mantuvo un comportamiento profesional y honesto. Hay situaciones en el fútbol, pero sin ningún tipo de mala intención. Le di las gracias porque es un gran profesional y siempre fue honesto. Le aplaudo de pie a Aubrey.

¿Qué piensa del torneo de Saprissa?

No puedo evaluar algo en lo que no estuve y fue un alto porcentaje del campeonato. Evalúo en lo que estuve y a partir de ahí sacamos las conclusiones. El saprissismo se merece lo mejor siempre y en todo momento se merece ser campeón. Es un equipo destinado a ser campeón y el segundo lugar es el primero en fracasar.

¿Le molestó el arbitraje de la vuelta de la semifinal?

Pedro Navarro me llamó para hablar conmigo. Me dijo la situación que pasó con Mariano Torres y le dije que me iba a encargar de que siguiéramos jugando y que fuera un buen partido.

¿El parón del torneo por Selección no le cayó bien al equipo?

La respuesta que di antes sobre este tema es que había que esperar. Viendo el partido con el periódico del día siguiente, pues hoy puedo decir que nos afectó el parón, porque teníamos ese nivel de competitividad y también ese nivel emocional, que con eso también se ganan partidos. Nos cortaron esto y hoy podemos analizar que le benefició a Alajuelense, porque había mucha presión hacia ellos y hacia nosotros no. Al bajar la efusividad, le dio tiempo de reestructurar a Alajuelense.

”Más allá del dolor que siento, se premia la regularidad que en los últimos torneos no se ha premiado y en buena hora para ellos”.