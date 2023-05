Jeaustin Campos: ‘Nos dejamos ganar’

Jeaustin Campos no se inmutó, mantuvo la calma pese a caer 2 a 1, en la ida de las semifinales ante Saprissa. Es más, recalcó que perdieron más por errores propios de Herediano, que por virtudes del rival.

Fiel a su estilo ganador, avisó que en la acera del frente no pueden celebrar nada, porque en el ’Team’ tienen la capacidad para ir a la Cueva, el próximo domingo a las 4 p. m., y sacar la serie.

- ¿Qué tan comprometida ve la serie?

- Se lo dije a mis jugadores, no desmerito lo que hizo el rival y lo manifiesto con el mayor de los respetos, pero considero que en este primer juego nosotros fuimos los que nos dejamos ganar. Más que nos ganaron, nosotros fuimos los que perdimos, porque cometimos errores que no se deben.

”Perfectamente podemos hacer un buen trabajo en el Saprissa. Es algo que podemos resolver y no es necesario tener tres, cuatro o cinco entrenamientos. Son situaciones específicas que nos impidieron salir con al menos el empate. Creo que lo más justo era al menos el empate y todos lo vieron, sino que alguien me diga lo contrario”.

Jeaustin Campos, técnico del Herediano, no pudo estar en el banquillo en el duelo ante Saprissa, de la ida de las semifinales. El técnico está expulsado y rechazaron sus apelaciones. (Jose Cordero)

- ¿Qué piensa de que le mantuvieran el castigo y no pueda estar en el banquillo?

- La verdad que no me interesa, allá cada quien y listo. No me entretengo y, como digo, no es qué se hace y qué se dice, sino quién lo hace y lo dice. No me voy a entretener, sino que voy a enfocarme en trabajar como lo venimos haciendo.

- ¿Cuánto resiente el equipo su ausencia en el banquillo?

- Pese a que mis asistentes hacen un trabajo espectacular, uno como entrenador en jefe siempre tiene su peso dentro de la cancha.

”Igual, el cuerpo técnico tiene todo claro, esté yo o no, porque no soy un dictador. Todo lo hablamos, doy mi parecer y ellos también opinan. Obviamente soy el responsable y la decisión la tomo yo, pero puede ser que sea una idea de mis compañeros lo que se haga, aunque reitero que la decisión la tomo yo”.

- ¿Qué aspectos tiene que modificar, como para darle vuelta a esta serie?

- Primero que todo, es dolorosa la manera en la que se perdió. Lejos de desmeritar al rival, hay mérito de Herediano al reponerse. Pecamos en lo que no se debe en estas series, porque en las finales hay situaciones que no se regalan y se tienen que hacer partidos casi perfectos. Nos anotaron en dos jugadas a balón parado y son situaciones elementales, pero fallamos en eso.

”Pese a que los dos equipos no estábamos claros, fue un duelo parejo. Ya con los dos goles que nos anotaron, por virtudes del rival y errores nuestros, se condicionó el partido. En el segundo tiempo fue otra cosa, con los mismo futbolistas hicimos un cambio de sistema y tuvimos opciones más claras.

”Obviamente Saprissa nos llegó, pero fue porque estábamos ya condicionados y teníamos que arriesgar. La diferencia es que ellos no fallaron en situaciones que nosotros sí y de ahí se da lo que acabo de explicar”.

- ¿Qué hizo Fernán Faerrón para ganarle el puesto a Keysher Fuller?

- Si empezamos a discutir por cada jugador que pongo, no vamos a terminar. Son situaciones de juego y si digo el por qué, también voy a entregarle armas al rival. Con Faerrón no improvisé, él ha jugado ahí antes, lo hizo bien y no podemos olvidar que la fortaleza del rival es por afuera.

- ¿Por qué se guardó a un jugador como Kenneth Vargas?

- Con el periódico del lunes es muy fácil. Lo mismo me hubieran dicho si me guardo a Kennedy Rocha. Son dos jugadores revulsivos, pero la situación era otra y recuerden que Vargas tuvo una situación muscular hace unos días.