“A mí me gustaría desquitarme por el caso de Calvo (firmarles un jugador). Si nosotros nos damos cuenta que Calvo era jugador del Saprissa, no juega esa final. Es por esa razón que Jeaustin Campos nunca va a tener espacio en el Herediano, por esa jugada que nos hicieron. Además, días después Juan Carlos Rojas me dio la razón cuando me puso un mensaje en el que me informaron que tenían interés en Calvo”, pronunció Alí.