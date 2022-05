Jeaustin Campos manda mensajes a Alajuelense al ver a Saprissa dependiendo del archirrival

Saprissa cumplió ante Sporting FC con un ajustado 1 a 0 y a falta de una fecha para el cierre de la fase regular del Torneo de Clausura 2022 los morados siguen con vida. La S se levantó, salió de los últimos lugares con una seguidilla de cinco ganes al hilo, pero aún depende de los rivales para conocer si se mete a semifinales o no. Casualmente Alajuelense puede “ayudar” o “sentenciar” al Monstruo, dependiendo del resultado de este jueves ante San Carlos.

[ Saprissa vive más que nunca y ve el boleto de frente ]

A Jeaustin Campos, timonel de la S, se le preguntó una y otra vez cómo tomaría si el León utiliza un equipo totalmente alternativo frente a los norteños, quienes pelean de tú a tú con los tibaseños por un cupo a las semis. El estratega envió un mensaje a todos, en especial al archirrival.

Saprissa ya hizo su trabajo, pero ¿cómo toma que en parte el boleto a las semifinales esté en manos de Alajuelense?

Nosotros hicimos lo que teníamos que hacer. Hablamos en la semana del profesionalismo y la honestidad con la que hemos trabajado estos partidos. Han visto que nadie se ha guardado nada y siempre han sido honestos, por lo menos desde que yo estoy acá.

”Todos acá han trabajado en pro de algo y nadie trabaja o entra a la cancha para no ganar. La grandeza de un club como Saprissa se mide por esto, porque vamos de frente sin importar contra quién nos toca. En este club no sacamos calculadora nunca y esto es parte del ADN morado, que siempre hemos sido ganadores, independientemente de lo que nos toque. La honestidad, el profesionalismo y la integridad siempre han estado en nuestros movimientos y esto es lo que hace grande a un club.

”Hemos hecho el trabajo y ahí estamos, pero no estoy en manos de ningún equipo, estábamos en manos nuestras y la dejamos ir. Ahora vamos a asumir lo que venga. Eso sí, hablo por mis compañeros, jugadores, junta directiva y afición, nuestra conciencia está tranquila y podemos ver de frente a cualquiera. No nos hemos guardado nada nunca y lo que no podemos dejar de hacer nunca, como club grande, es dejar de luchar aunque no se juegue por nada”.

¿Vería normal si Alajuelense sale con un equipo alternativo ante San Carlos?

Cada quien tiene su manejo, no voy a juzgar. Lo que hablo de mi equipo va para todo aquel que piensa que es un equipo grande. Si fuera al revés (estuviera en la posición de Alajuelense, clasificado y sin jugar por nada ante San Carlos), sé que hay situaciones que debo cuidar, como jugadores golpeados o que tienen peso de partidos, pero siempre voy con la idea de ganar; esa es la mentalidad de un equipo grande.

”Uno tiene que intentar no dormir con almohadas de piedra, sino que hay que acostarse con la satisfacción del deber cumplido”.

El técnico de Saprissa Jeaustin Campos metió a los morados en una racha de cinco ganes al hilo y aún tiene opciones de clasificar, a falta de una fecha para el cierre de la fase regular del Clausura 2022. (Alonso Tenorio)

¿Su trabajo está bien hecho y ya cumplió en este torneo, tomando en cuenta en la posición en la que tomó al equipo?

No puedo dejar a los jugadores de lado y pensar que ya yo cumplí y listo. Tengo que acompañar a mis jugadores que de seguro han cargado con más frustraciones que yo. Para nada voy a sentirme satisfecho porque yo estoy a salvo, porque nunca ha sido mi manera de ver el fútbol. Los pilares de este equipo son la solidaridad, el liderazgo, el grupo y no somos una isla, en la que que cada quien se salva solo. Estoy involucrado y apunto a que el domingo vamos a ganar y esperaremos.

¿El partido del domingo es un juego para estar pendiente de lo que pasa en los otros escenarios?

Lo hemos hecho en estos cinco partidos, no sé qué pasa con los demás, no sé en qué puesto estamos o si el otro ganó o no, sino que me enfoco en nosotros y en mejorar y por esto estamos con la posibilidad de estar ahí. Si fuera que tenemos que golear, es una cosa, pero con ganar estamos y es lo que nos ha tocado en estos cinco partidos. Nos enfocamos en sacar la victoria, pero le digo a los muchachos que de qué nos sirve ver lo de los demás si no hacemos lo nuestro.

Creo que hay una presión enorme que ejerce Saprissa con los equipos que está ahí. Les hemos ganado a equipos que están arriba y ahí se ve la presión de los demás. Nosotros estamos acostumbrados a la presión, vamos a ver a los otros.

¿En qué rival se convertiría Saprissa si clasifica?

No me gusta hablar de algo que no ha sucedido. Puedo decir que no vamos a cambiar lo que hemos venido trabajando: corazón, correr, no dar un balón por perdido y aplicar el talento. En estos partidos ha sido así y no hemos cambiado y tampoco vamos a cambiar nada.

¿Cuánto puede cambiar la planificación para el próximo torneo si clasifican o no?

No veo más allá del domingo. Pensar en supuestos no vale la pena, mejor nos ocupamos de la realidad y lo que viene. Luego del partido del domingo pensaremos cuáles son las líneas a seguir, esperando en Dios que estemos en la fiesta grande.

¿Qué representa para el club sacar un partido como este ante Sporting?

Hay que tener paciencia y cierta resiliencia. No podemos desesperarnos, trabajamos para medir todas las aristas que se producen, hay una lectura de juego inicial y en el camino con lo que se presenta para resolver.

”Había un tiempo providencial, luego sabíamos cómo reaccionar, quiénes debían ingresar y lo que debíamos hacer. Nos funcionó lo que buscamos y así es esto, algunas veces se intentan situaciones y funcionan, otras no”.