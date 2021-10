Jeaustin Campos le contesta a Francisco Rodríguez por qué no juega en el Herediano

Heredia vs Alajuela Francisco Rodríguez regresó al Herediano en abril del 2020, tras su paso por el fútbol colombiano. (Jose Cordero)

El delantero del Herediano, Francisco Rodríguez, comentó en sus redes sociales, el pasado fin de semana, que no está lesionado, a pesar que el técnico Jeaustin Campos no lo ha vuelto a tomar en cuenta para las convocatorias del plantel.

En el certamen anterior, con el estratega Luis Marín, sumó 1106 minutos en 20 compromisos y marcó cinco anotaciones, tras su retorno del fútbol colombiano.

No obstante, Rodríguez en la actual campaña solo ha jugado 45 minutos, durante la gestión del entrenador mexicano Fernando Palomeque. Posteriormente no ha vuelto a aparecer en las convocatorias.

Francisco no ha podido hacerse de un lugar en la alineación de Jeaustin Campos, quien en conferencia de prensa explicó las razones por las cuales no jugaba y dio a entender que Francisco no muestra la intensidad física óptima en los entrenamientos.

En sus redes sociales, el artillero había escrito: “Todo invierno se acaba!. El 28 de julio tuve un desgarre de cuatro centímetros en la primera jornada del campeonato. La recuperación y readaptación tardaron cuatro semanas”, escribió Rodríguez.

“Después tres semanas más entrenando al 100% con el equipo para recuperar el ritmo perdido. Para los que me preguntan si todavía sigo lesionado: hace seis semanas que estoy totalmente listo para competir. Si hoy no estoy dentro de los convocados del equipo no es por lesión”.

La consulta, del por qué el delantero no juega, fue una de las que se le hizo al estratega Jeaustin Campos, tras el juego que el Herediano igualó 0-0 con el Santos y en donde el timonel fue enfático en su respuesta.

“Todos están para competir y creo que también se ha dado. Hay unos que han venido de lesión como Bryan Rojas, el caso de Burke, que estuvo lesionado, (Keyner) Brown, (Luis Miguel) Franco, que se lesiono esta semana. Otros han tenido más de un mes”, comentó Campos.

“Desafortunadamente, los números..., porque antes uno jugaba y no tenía una medición o el GPS para identificar algunas situaciones de intensidad de aceleraciones o de trabajo anaeróbico. Obviamente yo tengo que buscar los que están a punto de competencia”, añadió

El entrenador manifestó que en el camerino “intenta mantener viva la llama de la competencia” entre sus muchachos y a todos se le intenta dar las herramientas para que compitan.

“Durante la semana trabajamos con varias posibilidades y esperamos seguir haciéndolo como hasta ahora. No quiero que nadie se sienta fuera de la titular, pero tampoco que se sienta titular”, agregó Campos.