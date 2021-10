Jeaustin Campos explica por qué el Herediano dejó de ganar

Herediano vs Santos Jeaustin Campos confiesa que no deben volverse locos, luego de sumar su tercer empate consecutivo en el Torneo de Apertura. (Rafael Pacheco Granados)

Hasta la fecha número 15, el Herediano no sabía lo que era empatar en el campeonato.

Sumaba 10 victorias y cinco derrotas, y había logrado encumbrarse como el líder del Torneo de Apertura 2021 de la mano del técnico Jeaustin Campos

Sin embargo, en las jornadas 16, 17 y 18, ante Alajuelense (0-0), San Carlos (0-0) y Santos (1-1) su plantel no ha pasado de la igualdad, ganando solo tres puntos de nueve posibles y dejando escapar cuatro de las seis unidades que tenía de ventaja.

Actualmente suma 33 puntos, dos más que los manudos, sus inmediatos perseguidores.

Al consultarle a Campos por qué su plantel no ha vuelto a triunfar, aseguró que debe mirarse más allá del resultado.

El Herediano cedió su tercer empate consecutivo y quedó a solo dos puntos de Alajuelense. ¿Que le ha pasado al equipo?

Los tres empates han sido circunstanciales. Contra Alajuelense jugamos con uno menos desde el minuto diez y el equipo soportó. En el partido ante San Carlos fue complicado, no voy a poner excusas, no nos encontramos nos hizo falta un buen manejo de la pelota. Fue un empate dentro de lo normal.

Frente a Santos no fue qué dejamos de hacer, porque hicimos muchas cosas para ganar. En el primer tiempo tuvimos algunos flashazos de lo que yo quiero. Hay partidos que con menos los hemos sacado. Nos han llegado poco, pero ante Santos tuvimos la pelota, pero nos faltó ser contundentes. Santos es un equipo bien dirigido y dejamos de hacer algunas cosas al final.

¿La rotación en el equipo es parte de la búsqueda de su oncena ideal?

Con la rotación estamos buscando el perfil idóneo del jugador que necesitamos. Nadie puede parpadear, tengo que ser justo con los que están esperando la posibilidad. Sabíamos que ellos iban a disfrazar la línea de cinco con (Pablo) Arboine que empezó como volante y terminó como central. Al final lo que pasó es que no tuvimos eficacia, no estuvimos tan claros, pero no nos podemos volver locos por estos tres empates que han sido circunstanciales.

El arquero Bryan Segura es uno de los pilares del equipo: solo tres goles recibidos en 10 partidos. ¿Dónde está la clave de su buen momento?

Lo de Bryan no nos debería sorprender, por su trabajo en la semana. Nosotros defensivamente es lo primero en lo que nos enfocamos y eso le ha ayudado mucho a él, aunque ha tenido muchas intervenciones, pero cada día han sido menos. Él ha tenido un trabajo espectacular.

¿Cómo está la situación médica del arquero Esteban Alvarado y cómo avanza su recuperación?

Es algo que no le compete al Club Sport Herediano. Estamos a la espera de que los médicos de la Federación le den el alta médica. Recordemos que él se lesionó con la Selección. Estamos a la espera para que el médico me diga; debemos respetar los protocolos en la parte médica.

¿Tiene claro, hoy en día, cuál es la fórmula ideal que debe desarrollar el Herediano en el terreno de juego?

Creo que tengo definido dos sistemas de juego. Cómo jugar de visita y cómo jugar de local. Sobre esos sistemas buscaremos día a día los perfiles de los jugadores. No quiero que nadie se sienta fuera de la titular, pero tampoco se sienta titular. Eso es lo que ha permitido hoy y desde el principio esa sana competencia. Esperemos, Dios nos permita esa sabiduría para que encajen en los partidos los perfiles idóneos de lo que queremos para jugar de visita o local. Dios primero nos permita clasificar también porque allí son partidos de ida y vuelta y allí veremos qué pasa con el equipo.