Jeaustin Campos habla sin tapujos sobre la gran diferencia del Saprissa actual

El Saprissa actual es fuerte en la Cueva, tiene el marco abierto y defensivamente es mucho más sólido, incluso, en los últimos cuatro partidos que ganó apenas recibió un gol. Es más, con su victoria ante Grecia 4 a 0 recortó más distancias con el líder del grupo B, el Puntarenas FC, y este domingo hasta podría colocarse en lo más alto de su sector. El técnico Jeaustin Campos explicó qué cambió el Monstruo para mostrar una versión tan distinta.

Saprissa en casa ya tiene pinta de aplanadora

¿Qué cambió en este Saprissa que antes le costaban mucho los partidos en su estadio?

Los muchachos se han esforzado y hemos entendido cómo tiene que jugar Saprissa. Si hubo un cambio desde el punto de vista táctico, que es algo que nos compete a nosotros como cuerpo técnico, para ver de qué manera en corto tiempo podemos utilizar el sistema en nuestro beneficio y ser contundentes en nuestro juego. Impulsamos algunas situaciones con la línea de cuatro, luego con el 1-3-4-3 para darle las mejores herramientas a los jugadores y llegamos al sistema que tenemos hoy.

”La otra parte es que entendimos que Saprissa debe jugar con agresividad, lucha, intensidad, solidaridad y sacrificio. Esto nos ha dado un plus, que va más allá del talento que hay y de las situaciones estratégicas. Me han dicho que hace mucho tiempo no había un Saprissa como este y a la afición le está gustando la intensidad y cómo los muchachos se entregan en cada pelota y la solidaridad que hay”.

¿Cómo visualiza el partido del fin de semana ante el líder, Puntarenas FC?

Puntarenas es un equipo que lucha hasta el final y es un digno líder. Nosotros vamos a seguir con nuestra idea y vamos a ver los detalles y analizar. Todos tenemos claro cómo juega Puntarenas y será un partido bonito y un gran ambiente.

El técnico de Saprissa, Jeaustin Campos, afirma que quiere más de su equipo y pese al buen momento, deben seguir en una curva ascendente en el Torneo de Apertura 2022. (Jose Cordero)

¿Este es el mejor partido que han tenido?

No quisiera pensar que este es el mejor partido, porque hasta cuando no lográbamos ganar en algunos juegos hacíamos un buen trabajo. Siento que el equipo ha venido creciendo, aunque siempre hay aspectos por mejorar y tenemos que seguir luchando, porque hay que seguir ganando puntos y el domingo es una gran oportunidad para hacerlo.

¿Cómo va a manejar el tema de los porteros, porque Kevin Chamorro viene bien y ya está de regreso Aarón Cruz?

Lo de Chamorro pasa como con cualquiera. Le dije a los muchachos que la sostenibilidad del éxito depende más de los que no juegan, porque necesitamos que el que es habitual hoy sienta la presión de que debe jugar siempre bien, porque hay alguien detrás que lo sigue de cerca.

”El mensaje es claro, el que recibe la oportunidad y responde a la hora buena, pues muy bien. En el caso de Chamorro, conmigo ha sido constante, no ha venido flaqueando y es que todo futbolista necesita continuidad y más en una posición tan difícil como la portería. Cualquier cosa puede pasar y es un mensaje para los que habitualmente no participan, para que no se preocupen por el cuándo, sino por el cómo lo hacen o cómo van a estar cuando les toque”.

¿Al no poner a Aarón Cruz se le restan posibilidades de ir al Mundial?

Me aboco más a que mis futbolistas estén bien. Entiendo lo de Aarón, pero se lo tendrá que ganar. No fue culpa de Aarón lesionarse, tampoco mía o de Kevin Chamorro. Lo de la Selección no me compete e incluso, hay jugadores que jueguen o no jueguen están en la convocatoria.

”Chamorro ha hecho bien las cosas. Le cayó un vendaval de micrófonos negativos y otros de la afición, pero supo responder a la hora buena con temple y carácter. Estará ahí hasta que él decida o yo lo quiera, pero es una competencia muy linda la que viene en ese puesto y espero que podamos tener en ese puesto y en todos dos jugadores de muy alto nivel, para elevar la competencia”.

Saprissa venía de ser muy débil atrás, pero en los últimos cuatro partidos solo recibió un gol. ¿Cuál ha sido la clave para esto?

La solidez defensiva va mucho en una situación histórica de este país, porque los mejores momentos hasta en mundiales han sido con línea de tres defensas. Nos sienta bastante bien este esquema y nos ha ido bien, pero hay que buscar los perfiles adecuados y hay que hacer los ajustes.

”Hoy vemos una defensa sólida, pero no solo para marcar, sino que también con criterio para el manejo de la pelota. Ahora, es un trabajo de todos, porque los primeros defensas con Luis Paradela y Javon East”.

¿Qué criterio tiene de la materia prima que hay en divisiones menores del club?

No sé qué ha pasado antes, sería hablar de otros entrenadores que han estado por acá. Nosotros lo que hemos hecho es darles herramientas, cuando el calendario lo permite trabajamos con ellos en la parte defensiva y en el ataque. Les hemos dado un cariño especial a los muchachos, pensando en que es nuestra obligación darles las herramientas y que sean competitivos.

Andy Reyes y Ariel Rodríguez casi no aparecen. ¿Qué les falta?

La competencia está fuerte. Es más complicado el banquillo, que hasta la alineación titular. Mientras los titulares sigan jugando como lo hacen y sigan con el cuchillo entre los dientes, pues será difícil ganarse un puesto. Necesitamos que los no habituales tengan la misma intensidad y levanten la mano. Ganarse un puesto en el banquillo es un lujo.

”Ellos están entrenando bien (Ariel y Andy). Ariel al inicio tenía unas molestias, pero han sido intensos y homogéneos con el grupo, pero tengo que tomar decisiones y por algo no se permite parpadear”.