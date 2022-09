Jeaustin Campos habla directo de su renovación con Saprissa y las opciones en Bolivia y Colombia

Jeaustin Campos tiene al Saprissa clasificado y sin sobresaltos para las semifinales del Torneo de Apertura 2022. El timonel acumula 10 fechas sin perder (nueve ganes y un empate) y su rival en la muerte súbita será Alajuelense. En medio de su buen momento, es imposible no hablar de su renovación con el Monstruo, ya que termina contrato al finalizar el presente certamen.

Campos no tuvo problema en tocar el tema y hasta conversar de los rumores sobre intereses de clubes en Bolivia y Colombia.

¿Cómo plantear al Saprissa a partir de ahora, pensando que ya está pactada la serie de semifinales ante Alajuelense?

Cada vez juegan menos habituales y esto se puede resentir. Creo que más o menos hemos mantenido nuestro nivel, hemos hecho un equipo más compacto y algunos jugadores no tan regulares ya tienen más minutos. También hemos debutado a futbolistas y esto también es importante.

”Estamos guardando algunos jugadores y hay otros resentidos, así que los cuidados. Vamos a seguir dando descanso”.

¿Qué hará con los seleccionados, los utilizará de inmediato el fin de semana?

Vamos a ver cómo están, pero si vienen bien jugarán el domingo. Hay que cambiarles el chip de Selección y que vengan a trabajar con nosotros, de cara a lo de la próxima semana. Incluso, quiero que Aarón Cruz tenga minutos y los demás también, para meterlos en el campeonato y que no lleguen directo al clásico.

Se habla de que tiene ofertas en el fútbol boliviano, ¿cómo está el tema de su renovación o es factible que salga de nuevo a Bolivia?

Vine por lo que quedó del torneo anterior y el actual (Apertura 2022). Termino el 6 de noviembre, Dios primero que así sea. Siempre en Bolivia y en algunas partes, como en Colombia, se han escuchado algunas cosas. Para uno es bonito que pongan el nombre de uno en el tapete o en la mesa de algunos equipos.

”Hoy en día estoy en Saprissa, estoy muy contento y a gusto. Hemos trabajado bastante bien y por supuesto que estar en mi país y en este equipo, con todas las cosas que podemos pensar y venir, es bonito. Hay muy buenas sensaciones y la primera opción sería quedarme acá, porque estoy a gusto y creo que también están a gusto conmigo. Aunque el fútbol va y viene, creo que hemos tenido la bendición de contar con balance muy positivo.

A un poco más de cuatro semanas de que se de la lista de convocados al Mundial, ¿siente presión extra por poner a uno u otro o si le cambia la posición a cierta figura?

Es muy complicado pensar como el entrenador de la Selección. Acaba de pasar con Aarón Cruz, quien no venía con participación y lo convocaron, también con Orlando Galo, quien ha jugado más de central o lateral en este torneo y lo pusieron de contención. El seleccionador tiene su idea fija y está con sus perfiles.

”Yo seguiré mi camino, porque tengo que ser campeón y pelear, porque es mi responsabilidad primaria... Tengo mi trabajo y debo protegerlo y si por ahí beneficiamos a alguno, en buena hora”.

¿Qué significa enfrentar a Alajuelense en semifinales?

Son partidos muy equilibrados, nosotros hemos estado arriba en puntos con ellos, ellos también nos han llevado muchos puntos, pero las series de este tipo son aparte y muy parejas. Vamos a trabajar con mucho respeto, sabemos que tiene cosas muy buenas y nosotros queremos tener nuestra mejor versión. En estos partidos una mala noche puede ser letal y lo sabemos.

En Alajuelense piensan que están en desventaja por estar en Concacaf y tener semanas cortas de trabajo. ¿Qué piensa de esto?

Lo que ellos piensan es de ellos. No asumo nada, solo espero la mejor versión de Alajuelense y ellos verán cuáles son sus prioridades, o si es que van por los dos. Nos enfocamos más en lo nuestro.

”Me ha tocado estar así, con partidos internacionales y locales y toca resolverlo de la mejor manera. Alajuelense tiene una muy buena planilla y ellos verán cómo la distribuyen en estos cuatro partidos. No nos vamos a confiar, no doy por descontado nada y no me voy a relajar pensando en ese desgaste de ellos, porque tan siquiera pienso en que cerramos en casa”.

¿El utilizar a Aarón Cruz en el último juego lo piensa enfocado en ponerlo como titular en semifinales?

Lo de Aarón es simplemente porque me parece que tiene que jugar y compenetrarse con el equipo. Kevin Chamorro también ha jugado muchos partidos seguidos y también existe la posibilidad de que debutemos a alguien más. Ya que estamos dando minutos a todos, es importante que para un partido de ida y vuelta todos estén listos; más aún en la potería.