Jeaustin Campos aclara si tiene más presión en Saprissa por el equipo que le armaron

¿Qué pasó al final del partido cuando lo expulsan y también a Kendall Waston?

Lo del final del partido pues... Kendall (Waston) estaba alterado porque no había sido falta la jugada y ahí cayó el gol de ellos. Me metí a separar, ahí están las cámaras para comprobarlo y le dije al árbitro que si el arbitraje fue malo o pésimo lo podíamos ver después. Estaba ayudando y ahí me dijo que yo también me iba. Igual, no puedo criticar algo que estuvo pésimo, cuando nosotros también. No tengo argumentos para hablar mal de los árbitros, porque cuidado y si no estuvimos a la altura y eso es grave.

[ Puntarenas apaga la sonrisa de Paradela, Javon, Waston y todo el Saprissa ]

”Asumo toda la responsabilidad. Puntarenas es un equipo incómodo, emotivo, su juego es emocional y de ida y vuelta y tal vez no tanto de posesión. Debíamos tener cuidado y lo sé, porque ascendí a un equipo y los primeros partidos son emotivos. Además, hay buenos jugadores.

¿La presión será aún mayor para usted por el equipo que le armaron y porque su contrato termina en diciembre?

Cuántos partidos llevo y cuántos campeonatos ganados y perdidos llevo con equipos mejores que este o iguales. El ADN de Saprissa prevalece siempre.

”Con lo del contrato, todos sabemos que el entrenador tiene las maletas listas al otro lado de la puerta. No me ocupo y tampoco me preocupo, hay prioridades y no tengo ninguna presión, esto lo hemos pasado un millón de veces y he pasado por donde asustan y por donde asustan de verdad, no con un partido como este.

”No vamos a menospreciar o minimizar, porque adentro debemos trabajar. Me atrevería a decir que tenemos una mejor planilla de jugadores, pero falta afinar lo que ustedes llaman equipo y el conjunto”.

El técnico de Saprissa Jeaustin Campos se mostró molesto durante el juego ante Puntarenas FC, en la fecha tres del Apertura 2022. El 1 a 1 en la Cueva no dejó satisfecho al timonel. (Jose Cordero)

¿Los cambios no le funcionaron?

He hecho variantes que han funcionado, pero el gol opaca un poco y es que si se analiza, después de los cambios llegamos más y nos llegaron menos, pero muchas veces el marcador dice otra cosa. Al final el equipo no gana y hay que asumir la responsabilidad de que algunas veces las cosas salen bien y otras no. Una jugada fortuita hizo que terminamos empatados.

¿Cómo valora a los refuerzos que debutaron?

Hablando de Javon, Paradela o Fidel, por momentos se veía que hacían pases que se quedaban cortos o no era la jugada. También, en una Mariano tuvo una que pensó que Javon iba a ir y se frenó. Esto es equipo, tenemos buenos jugadores, pero tenemos que afinar los detalles. No hay tiempo, pero tenemos buenos futbolistas y toca afinar los movimientos.

¿Cuál será el manejo con Bryan Oviedo?

Me ocupo de los que tengo, no puedo pensar en lo que no tengo. Bryan está entrenando con nosotros, hace el trabajo de fondo, pero en la parte táctica no, sino que hace trabajos especiales. Cuando me dicen que un futbolista está habilitado, empezaré a buscar qué alternativas nos puede dar. Por ahora me enfoco en los que están habilitados para jugar.

¿Qué ha dejado de hacer Christian Bolaños o qué hacen otros para ganarle el puesto?

A lo interno, que es algo que no es necesario que ustedes sepan y tampoco es un misterio, todos saben cómo me manejo y trabajo. Adentro todo está claro sobre lo que pido y lo que queremos hacer, pero al final me toca a mí elegir. Es una planilla muy competitiva y cualquier cosa puede pasar.

En medio de la autocrítica que hace, ¿qué le gustó de su equipo?

Que el equipo no perdió su fisonomía, pocas veces lució desarmado o mal, aunque hubiésemos querido estar mucho mejor o bien. Intentamos buscar los espacios y desarrollar lo que practicamos en la semana. Pequeños detalles hacen grandes diferencias y nos queda esa sensación de que Saprissa siempre tiende a arrollar a todos los rivales que vienen acá, pero tampoco voy a menospreciar la labor de los muchachos.

¿Cómo mantener esa constancia que tanto se necesita en el fútbol?

Es lo que hablamos en la charla, la constancia en el éxito. Esto nos pasa a todos en todos los campos, porque nos pasa algo bueno y tendemos a relajarnos un poco. Sobre esto es la lucha, el ser constantes y lo logramos creyendo en lo que hacemos y teniendo la humildad para evaluarnos y corregir ciertos aspectos.