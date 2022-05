Jairo Arrieta inacabable: “Me queda cuerda para rato”

La frase la lanza con vigor y es como imaginárselo frente al arco dispuesto a abombar las redes con toda su fuerza: “Me queda cuerda para rato”.

Jairo Arrieta dice estar listo para aportarle goles a su octavo equipo en el país, el club número catorce en su carrera, escuadra con la que fichó por un año a sus casi 39 años.

Grecia es el nuevo plantel de Arrieta y a él no le pesa y menos le asusta su veteranía, recorrido que el tres de agosto de este año llega a veinte años desde que debutó en Primera División.

Jairo tenía 17 años cuando llegó a la Máxima Categoría, hoy posee 38 (el 25 de agosto cumple 39) y asegura sentir la misma ilusión que experimentó al ascender con Guanacasteca.

“Soy de ponerme metas. Desde niño siempre soñé en lograr cosas importantes y uno de esos anhelos era jugar en Primera División. Ahora me veo como goleador, a mi edad yo sueño con pelear ese goleo en el próximo torneo. Creo que he estado ahí cerca y Dios quiera pueda conseguirlo ya a mis casi 39 años”, asegura Arrieta.

Jairo Arrieta recordó que antes la marca de los defensas era más fuerte. Desde el 2002 actúa como jugador profesional.

El atacante desea cumplir el año de contrato con Grecia y después seguir unos seis meses más como profesional antes de meditar en el retiro.

“Terminé bien, física y mentalmente me siento bien y decidí continuar. La fe es culminar todo el siguiente campeonato con Grecia y si Dios quiere seguir un poco más si las cosas salen bien”.

Pero el fútbol es de rendimiento y eso Jairo lo tiene claro, sabe que, si no rinde, la continuidad se le podría acabar.

“Si uno no rinde, nadie lo va a llamar, pero en todos los equipos que he estado siempre he dado lo mejor de mí y he salido bien. La idea es cuidarme, no tener lesiones y esa es una de las ventajas en mi carrera: no me he lesionado de gravedad”, comenta Arrieta.

Jairo Arrieta revela las claves para continuar activo a su edad y sobre todo llenarse la boca con el grito de gol (hizo seis tantos con Jicaral): el cuido personal, el descanso y una buena alimentación son fundamentales.

También añade que poseer una buena preparación física es importante, pero afirma que ahora es más fácil jugar al fútbol.

“Yo echo el tiempo atrás y antes era más difícil, más complicado. En aquel momento de joven yo me gané las cosas, logramos ascender a Primera con Guanacasteca y poco a poco me consolidé. No existía la ley de cumplir minutos, usted tenía que ganarse la oportunidad para jugar”, resalta el nicoyano, quien no duda al agregar que la marca de los defensas era más fuerte antes que ahora.

“Antes había defensas más rudos, gente mal intencionada, de más experiencia que en la primera jugada te hacían sentir”.

Arrieta añade que ese colmillo es el que busca imponer cuando disputa el balón con un zaguero rival.

“Es lo que uno debe hacer ahora, en el primer balón hay que ganar y decir aquí estoy yo. Como delantero voy con todo desde la primera, para ganarle los duelos a los defensas”.

Arrieta tiene claro que la experiencia no alcanza y el balompié de hoy en día cuenta con algo que no había en sus inicios.

“Quizá antes había gente más técnica, pero más lentos, ahora es más físico, más de ida y vuelta. El fútbol cambió, es más rápido, más intenso, de muchas transiciones y si uno no está físicamente bien preparado no puede jugar”.

Negocio familiar

Colgar los botines no está en sus planes mientras el cuerpo aguante. Jairo podrá seguir más de año y medio en las canchas, pero no desea llevarse una sorpresa cuando el retiro toque la puerta.

“Junto a mis padres, mi esposa y mis hijos desarrollo un centro deportivo en Nicoya. Tengo unos terrenos en San Antonio de Nicoya y ahí vamos a construir un restaurante, cancha de fútbol, piscina y cabañas. Es un proyecto muy bonito que lo hago junto a las personas que siempre me han apoyado y están a mi lado”.

Saprissa en dos ocasiones, Herediano, San Carlos, Guanacasteca, Brujas, Jicaral, Fútbol Consultans y ahora Grecia son los equipos donde ha jugado Jairo Arrieta; incluso saboreó el éxito cuando se coronó campeón en cinco ocasiones con los morados y una vez con Herediano.

A su llegada a las “Panteras”, Arrieta manifiesta que van a pelear por clasificar y suelta la pregunta: “por qué no pensar en campeonizar”.