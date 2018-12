Aquí no es de Jafet, este es un trabajo del equipo, lo que le inyectamos es pasión y nos hemos llevado nuestros golpes, pero obviamente hay situaciones que uno aprende y las vive, y el hecho de que Hernán Medford estuviera, nos refuerza, aquí no importa quién levante la copa, no es para Medford o Jafet, es para Herediano con 97 años de historia, es lo único que nos interesa.