Aparte de la versión de un patrocinador que no quiso depositar ni en las cuentas de Lajaf ni de Fuerza Herediana, La Nación tiene en su poder copia del oficio remitido por la empresa Special ticket Sale B.V. S.A., en la que su presidente, Róger Brenes, comunica al Tribunal Colegiado de Primera Instancia Civil de Heredia, que no puede aplicar el embargo ordenado, por no tener relación comercial con la sociedad que administra al equipo florense.