Jafet Soto habló de Robert Garbanzo, Wálter Centeno y mandó nuevos hachazos a Saprissa

Después del triunfo de Herediano contra Tauro, en la primera jornada de la fase de grupos de la Copa Centroamericana de Concacaf, Jafet Soto atendió a diferentes medios de comunicación en zona mixta.

El presidente de Fuerza Herediana confirmó que él asumirá el rol de gerente deportivo que Robert Garbanzo dejó vacante al renunciar. También se refirió a lo que piensa del cuadro florense con Wálter Centeno como técnico y de nuevo tuvo presente a Saprissa de una manera muy particular.

Habló del arbitraje en el partido que los morados derrotaron a Guanacasteca y dijo que lo hacía sin temor a multa, porque lo estaba haciendo en un partido de Concacaf, pero también señaló que no lo toma por sorpresa que los tibaseños estén tratando de fichar a Deyver Vega: “Siempre fichan lo que dejamos”.

- ¿Qué fue lo que sucedió con Robert Garbanzo?

- Nada más renunció y ya.

- ¿Cuál fue la argumentación que dio Robert Garbanzo?

- A mí no me importa lo que diga, renunció y ya.

- ¿Lo sorprendió?

- Es que a mí en el fútbol… yo tengo dieciséis años como dirigiente y puedo esperar cualquier cosa en cualquier momento. Creo que es un vacío grande el de Robert, pero no pasa nada, no como en Teletica Radio que hicieron un tema de eso.

”No pasa nada, porque lamentablemente para algunos de ustedes (periodistas), estoy yo. Entonces, lo siento mucho, pero cualquier vacío que exista lo lleno yo con mi mucha o poca experiencia. Aquí se puede ir quien sea, que no hace falta nadie”.

- ¿Va a tomar también la gerencia deportiva?

- Por supuesto, no tengo ningún problema en llenar ningún vacío que exista, ninguno.

- ¿Este torneo lo terminará siendo presidente y gerente deportivo?

- Es que no he hecho nada diferente en los últimos dieciséis años. Es que algunos presidentes no pueden.

- ¿Pero es una carga pesada laboral, con el estadio también?

- Sí, sí. ¿Cuándo he hecho algo diferente yo en Heredia? Lo que me asombra es que la salida de don Robert, que obviamente es un vacío, vuelvo a repetir, es muy grande, que sea tema de conversación en algunos programas media hora o 45 minutos.

”Eso me asombra mucho, porque buscan el frijol en el arroz, que no existe. Salió y ya. Nos duele mucho, pero realmente así es el fútbol. Robert sabe que así es. Él tomó una decisión y duele muchísimo, pero nada más”.

- El campeonato no es cómo empieza, sino cómo se termina. ¿Usted está tranquilo con la planilla y que si hay una derrota es normal?

- Súper tranquilo, creo que Robert hizo un gran trabajo a la hora de formar este equipo, se tomó la decisión que se tomó, pero muy tranquilo.

- Se habla mucho de qué pasará con Wálter Centeno porque ya no está Robert Garbanzo. ¿Está el respaldo al técnico?

- Sí, Wálter es un súper entrenador y lo demostró. Yo lo veo como un accidente lo del partido del sábado, porque no jugamos bien. Guanacasteca fue superior y así son los partidos a veces. Yo pienso que a muchos equipos que vayan a jugar allá les va a costar sumar, porque tienen un gran equipo.

”Y si no hubiese sido por el arbitraje, que es Concacaf, no pueden decir nada, y me estoy refiriendo al arbitraje del partido de Saprissa y Guanacasteca, ese partido no termina 3-1, si no hubiera sido por el arbitraje”.

- ¿Le gusta este Herediano y el trabajo de Wálter Centeno?

- Con 76% de posesión de pelota en el primer tiempo, con tres o cuatro opciones de gol, con un manejo solvente en defensa, con una recuperación y una presión de pelota tras pérdida impecable, cómo no vamos a estar contentos con el resultado y el rendimiento del equipo.

- ¿Es rentable jugar en Concacaf?

- El año pasado ganamos $1.070.000 en Concacaf, imagínese qué rico.

- ¿Quisiera que el equipo mejorara algo?

- Si fuera así, se lo diría a mi entrenador, pero estamos empezando apenas el campeonato y yo creo que siempre hemos tenido una estructura muy fuerte, un corazón de equipo muy fuerte. Un corazón táctico muy fuerte en este equipo y lo demostramos dónde está. Entonces, por eso ganamos. Ahora pensamos en Santa Ana para viajar el lunes a Managua.

- ¿Valora en algún momento a mediano o largo plazo poner un sustituto para el puesto de Robert Garbanzo?

- No, por el momento no. Repito, llenar el vacío de Robert es difícil, no es fácil, entonces no nos vamos a apresurar a nombrar absolutamente a nadie, porque yo solo tuve a Robert año y medio. Después de ahí, durante dieciséis años en el Herediano, lo he hecho todo yo. Entonces con planificación y sobre todo mucho orden en el tiempo, ayudaré en lo que pueda.

- ¿Y su salud, porque entre la Federación, ser presidente, ser gerente?

- Y cuándo se ha preocupado La Nación por mi salud.

- ¿Pero en lo personal?

- La Nación más bien me ha jodido la salud.

- Robert Garbanzo dice que en Herediano está el presidente que más sabe de fútbol. ¿Usted siente eso?

- Para nada, en el fútbol se aprende todos los días. El sábado aprendí un montón y sigo aprendiendo todos los días, nada más que me gusta mucho el fútbol. Mi agenda del miércoles es ver la Copa Centroamericana, ver a Andy Rojas jugar en Irapuato, ver el jueves a la Liga contra Marathón. Ahora le ganó Diriangén a Motagua...

”Todo eso hay que irlo analizando, porque esto es de números y cuentas. Pero la verdad, me siento muy tranquilo con el equipo, con lo que tenemos y me siento más tranquilo con el entrenador que dirige a nuestro equipo”.

- Robert Garbanzo dijo que su gestión era mala en la estadística porque solo pudo ganar una Supercopa. ¿Qué le pareció ese año y medio de él?

- Eso es muy relativo, eso es un tema de autocrítica y autoexigencia, pero se hicieron las cosas muy bien en otros campos dentro del equipo. Se ordenaron muchas cosas dentro del equipo y hubo presencia en otras tantas que yo estaba ausente, porque antes tenía el control prácticamente de todo, pero estamos a siete meses de terminar el estadio.

”Ocupábamos a un Robert Garbanzo en nuestra institución y lo que hizo hasta donde lo hizo, estuvo muy bien. Estamos muy agradecidos con él por el trabajo y el profesionalismo entregado a la institución”.

- ¿Qué cualidades debería tener esa persona si usted decide traer un gerente deportivo?

- Lo veremos en el tiempo, con Fuerza Herediana lo veremos.

- ¿Yosimar Arias tiene todo para ser gerente deportivo del Herediano?

- Yosimar Arias es el director deportivo de Guanacasteca, no me puedo referir a ninguna persona que tenga trabajo en este momento.

- ¿No tiene prisa entonces?

- No, no tengo prisa, tengo un equipo y tenemos muchos líderes en el equipo. Tal vez nada más me hizo falta la presencia de mi gente en la gradería. Sé que con el tiempo ese convencimiento lo vamos a tener, como lo tuvimos el martes pasado contra Puntarenas, una gradería llena. Conforme pasen los partidos, más gente irá a la cancha, nuestros socios van a llenar el estadio en Santa Bárbara y la próxima fecha acá, también.

- ¿Qué sabe de Orlando Galo?

- Lo operaron como a las 2 a. m. de acá, duró 35 minutos o 40 minutos. Serán ocho semanas, conociendo el corazón y la sangre de Galo, en máximo nueve semanas está de vuelta.

- Saprissa está hablando con Deyver Vega para ficharlo. ¿Lo sorprende?

- Es normal, siempre fichan lo que dejamos.

- ¿Saprissa agarra lo que ustedes sueltan?

- Youstin Salas, Jefferson Brenes y puedo seguir. Puedo hacer una fila desde Anllel Porras.

- Youstin Salas y Jefferson Brenes lo han hecho bien en Saprissa. ¿Cree que a Deyver le irá bien?

- No sé, eso es tema de Deyver, pero normalmente lo que dejamos lo fichan y no solo Saprissa.