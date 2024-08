Jafet Soto: ‘Había que faltarle el respeto a Sporting y no darnos el lujo de no sumar los tres puntos’

Jafet Soto, técnico de Herediano, aseguró que sacaron la mística del equipo, la sangre rojiamarilla, para lograr la victoria 2-0 contra Sporting. Soto resaltó que tiene muchos años en el fútbol y ese recorrido le ayuda a tener una buena lectura de los partidos, tal y como sucedió en la etapa complementaria frente a los albinegros.

- ¿Cómo encuentra el camerino y qué mensaje le da a los jugadores, ya que se ve un cambio total?

- Pienso que partimos de lo que es nuestra sangre, nuestra mística, que es correr. Primero corremos, luchamos; luego emparejamos con calidad, que tenemos mucha. Si usted le da esas herramientas a un equipo que tiene calidad, ganar va a ser más sencillo. Jugamos contra un gran rival; Hernán tiró a Steven Cárdenas como volante por fuera y nos metió a cinco jugadores en el mediocampo, con dos contenciones y un nueve como Dorian Rodríguez. No hubo tanto peligro, pero eso lo manejamos bien. El primer tiempo fue un tema de choque, de manejo, y en el segundo tiempo debíamos jugar diferente porque no éramos el líder, el líder era Sporting, y teníamos que faltarle el respeto y no darnos el lujo de no sumar tres puntos.

- ¿Cómo evalúa los dos partidos al frente del equipo con dos victorias y el marco en cero? Además, ¿qué ve en algunos jugadores que no habían tenido minutos y a quienes usted les da la opción de jugar?

- Felicito a los jugadores por hacer un gran esfuerzo, ir a Panamá y ganar como lo hicimos. A veces hay que ganar sufriendo. El jueves ganamos sufriendo ante un buen equipo, pero con mucha personalidad y autoridad. Yo veo al frente y tomo el material que tengo; veo entrenar, valoro cómo están físicamente. Teníamos un plan de juego y salió como lo pensamos, con cambios en el segundo tiempo, porque tenemos una final el miércoles y debemos buscar dosificar a los jugadores porque ya pesa el trajín. A nosotros y a Saprissa nos tocó viajar dos horas y media en autobús en los dos países, llegar a Managua y viajar a Diriamba, llegar a Panamá y viajar tres horas a Penonomé. El material que tenga lo vamos a usar; para eso se entrenan todos.

Herediano tiene dos victorias en igual cantidad de partidos, con Jafet Soto como entrenador del equipo. (Jorge Navarro para La Nacion )

- ¿En qué momento se siente como técnico, incluso en términos de madurez en el banquillo al tomar decisiones, y por qué no estuvo Marcel Hernández ni siquiera en la banca?

- Uno ha pasado metido en esto desde hace 17 años. Cumplí 30 años de haberme ido al fútbol mexicano y ese bagaje me ha ayudado mucho para cómo hoy veo el fútbol. No es tal vez lo que más me apasione, pero ahorita es donde el club me necesita y hay que sacar la tarea, con la confianza que me da la junta directiva de tomar la dirección técnica en situaciones normalmente no buenas. La ausencia de Marcel es decisión técnica; él está trabajando, lo estamos preparando muy bien. Puede ser que el miércoles esté como opción para jugar contra Motagua.

- ¿Le ha sorprendido la respuesta de algunos jugadores y cuánto provecho le puede sacar a Yendrick Ruiz?

- Llevo una semana y de este equipo conozco al 90% del plantel; a muchos yo los traje. Veo mucho fútbol y antes de que llegaran, los analizamos y sabemos lo que pueden dar. Emmerson (Bravo) no me sorprende, es un jugador al que le hemos dado seguimiento y vamos a ponerlo en otra posición, como pusimos a Orlando Galo en algún momento. Emmerson va a jugar y competir ahí. Con Yendrick ganamos en la parte futbolística y en pertenencia y sentido de identidad. Esto lo sacamos los heredianos y hay que sacarlo. Yo le pido a toda la afición que nos apoye el miércoles en el Estadio Nacional.