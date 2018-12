Yo creo que el equipo se comportó como lo habíamos entrenado. El primer tiempo fue regular, dejamos crecer mucho a Saprissa, pero vinimos de menos a más en las parte física. Nosotros sabíamos que ellos se iban a disminuir, ya no es el mismo Mariano Torres o Marvin Angulo de antes. Son jugadores con calidad pero el peso físico no es fácil y nosotros fuimos refrescando. Me alegro muchísimo por Reyes, es un jugador que ha trabajado muchísimo para estar en este equipo, acaba de venir de un descenso.