Jafet Soto anuncia reestructuración en el Herediano ante eliminación contra el Real Estelí

- ¿Qué análisis hace de la eliminación? ¿Cuáles factores pesaron? Copiado!

-Sabemos lo complicado que es llegar hasta acá. Quiero pedir una disculpa; esto no podía pasar. Creo que hay de todo un poco. Siento que, de repente, Estelí me eliminó con Wálter López en la cancha (árbitro) y ahora lo vuelve a hacer. Si vemos la falta que supuestamente es... no es falta. Pero bueno, este es el tema de quitar a (Carlos) Batres en Costa Rica. Yo pago caras las decisiones del árbitro... muy caro. Con él mismo en la cancha, en el Nacional, me pasó, pero bueno, no es una excusa. Estelí hizo su juego y le tocó pasar. Nosotros quedamos invictos en esta copa, pero así es el fútbol.

- La afición salió muy molesta... Copiado!

-Nosotros tenemos once años de estar al mando. Este es un golpe muy fuerte, pero solo puedo pedir disculpas. Esto habla de una reestructuración que hay que hacer en el equipo. Indudablemente, nos detuvimos de lo que somos y lo que queremos, pero para eso tenemos esta experiencia y por eso estamos donde estamos. Ahora tenemos que ver qué nos hace falta. Esto no es la primera vez; ahora debemos hacer un análisis profundo de lo que pasa. Nosotros pudimos aniquilar este partido, pero perdonamos. Ellos no perdonan; tuvieron dos jugadas de gol y no perdonaron. Hay decisiones que se toman en la cancha. Creo que, en este caso, el gran responsable es el entrenador, pero hay que ir midiendo responsabilidades para la reestructuración.

- ¿Lo de Wálter López es contra usted? Copiado!

- Contra mí, porque yo fui el que lo quité. A él lo trajeron aquí y yo hice todo el movimiento para que se fuera. Con él fue un desastre el arbitraje.

- ¿Cuál es el mensaje a la afición? Copiado!

- Voy a pedir disculpas por tercera vez. Nadie queda fuera al propio, pero es así el fútbol. El fútbol tiene estos picos y nos cuesta caro. Hoy jugamos con cuatro mil personas, pero no hay excusa de que entregamos el pase a la final. Indudablemente, no sé si a otros equipos del área se les exige como a los ticos. Si la cancha está mala, se pide que tengan escobones, esponjas, una máquina...

LEA MÁS: ¡Terror para el Herediano! El Real Estelí lo eliminó en el último minuto 97

-¿Cómo se pierde ganando 2 a 0 y con un hombre de más? Copiado!

-Yo creo que también hay que darle mérito al Estelí. No tengo por qué quitarle mérito; en este caso, todo lo que yo diga sonará a excusa. Prefiero reconocer que el Estelí tuvo más actitud y entereza para ganar la eliminatoria.

-¿Cuáles fueron los fallos para perder? Copiado!

-Nosotros hicimos un plan de juego y el primer tiempo nos salió muy bien. En el segundo tiempo hicimos más sombra, dejamos de marcar, metimos dos volantes mano a mano, pero regalamos la salida de los centrales y los laterales. Pero bueno, ahora lo más importante es levantarse porque el golpe fue muy fuerte.