¿Irá a la gran final Alajuelense vs. Cartaginés? Todo lo que necesita saber si le agarra tarde

Alajuelense le hace un llamado a la afición para que no compre entradas en reventa, pues es la única manera de evitar los contratiempos del jueves pasado. (Rafael Pacheco Granados)

Si usted es una de las miles de personas que adquirieron su entrada para presenciar hoy, desde las 8 p. m., la gran final del Clausura 2022 entre Alajuelense y Cartaginés en el Estadio Alejandro Morera Soto, esta guía básica para el aficionado que irá al estadio le puede ser de mucha utilidad.

Con la ayuda del gerente general de Alajuelense, Rodolfo Víquez, se da respuesta a algunas preguntas que usted puede tener en mente, antes del pulso definitivo por la corona del fútbol nacional.

¿A qué hora abren las puertas del Morera Soto? Copiado!

A las 4 p. m. se abrirán las puertas del estadio para que la afición tenga tiempo y se sometan a las revisiones del protocolo de seguridad.

¿Qué pasa si el partido empezó y hay aficionados que aún van de camino? Copiado!

No hay problema, podrán ingresar sin ningún problema. Si la gente no compró su entrada a través de fotos, pasará en el momento que llegue a la puerta. Por la hora no habrá problemas.

¿Hay alguna hora en la que se dispuso que ya no entrarán más aficionados al estadio? Copiado!

No.

¿Se puede entrar aunque el partido vaya por el segundo tiempo? Copiado!

Sí. No habrá problema.

¿Se puede salir del estadio y volver a entrar? Copiado!

No. Una vez que se ingresa al estadio, quien salga, no podrá entrar más.

¿En el congresillo de seguridad se dispuso alguna medida distinta que la afición deba conocer para que todos estén enterados? Copiado!

No, el único llamado es el tema de la reventa, que nadie compre entradas en fotografías y la disposición adoptada es que abriremos el estadio más temprano para que la gente no tenga problemas con los accesos.

¿En cuánto tiempo se vendieron todas las entradas? Copiado!

Prácticamente duraron unas dos horas en la boletería electrónica mientras los aficionados hacían su proceso de compra.

¿Cómo evitar contratiempos? Copiado!

No comprar entradas en reventa para evitar que se falsifiquen los códigos QR. Si un código se escanea, ya se bloquea.

¿Qué pasa si les hicieron el rebajo pero no les llegó el código QR para ingresar? Copiado!

Puede ser que la entrada no le llegó porque el dinero se retuvo y si ese es el caso, Alajuelense recomienda a la afición contactar a Credomatic al 2295-9898 para que liberen los fondos. Si en el estado de cuenta el dinero está cobrado, el club se hace responsable.

¿Cuántas personas habrá en el Morera Soto en la gran final? Copiado!

La capacidad total, cerca de 16.500 aficionados.

¿Los socios entran con su carné? Copiado!

No. Desde el sábado pasado, el club empezó a enviar las entradas digitales a sus asociados y les hace el llamado para que no compartan el código QR.

