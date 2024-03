Ídolos de Alajuelense lanzan cinco cualidades urgentes en el próximo timonel rojinegro

Alajuelense vive un momento convulso después de la goleada que recibió, 4 a 0, de parte del New England Revolution, por la Copa de Campeones de la Concacaf. Ya sin Andrés Carevic en el banquillo, surge la duda sobre quién asumirá el reto de dirigir al León.

Tres símbolos del plantel manudo, Pablo Izaguirre, Luis Diego Arnáez y Carlos “Zorro” Hernández, definen las que a su criterio son las cinco características que debe tener el próximo estratega manudo, sobre todo porque la Liga no tiene más derecho a fallar.

Pablo Izaguirre, Luis Diego Arnáez y Carlos Hernández dan las características que debe tener el nuevo entrenador de Alajuelense.

Resultadista Copiado!

Pablo Izaguirre: “La Liga tiene que ser muy clara en la exigencia al técnico. El entrenador debe entender que el equipo no está para periodos de adaptación”.

Luis Diego Arnáez: “Tiene que ser un entrenador de resultados inmediatos. Un DT de proceso largo es algo que la dirigencia debe ver después de este torneo. Al grupo le falta experiencia en el manejo de series claves y eso es algo que tiene que llegar desde el banquillo”.

LEA MÁS: El frío infierno de Alajuelense

Arraigo manudo Copiado!

Carlos Hernández: “Sí tiene que tener presencia de arraigo manudo. Para mí eso es lo primordial en el equipo, porque a la Liga le cortaron las raíces, la identidad, lo que era la institución”.

Pablo Izaguirre: “Sería el escenario ideal. El tema es que si buscan un DT de sepa rojinegra que no sea para apagar el incendio. Que no lo dejen botado. Si llaman a algún exjugador, que le den el tiempo y no que lo quiten después de 10 partidos. Ahora, si no quieren que el entrenador tenga rasgos de la Liga, que al menos le pongan un asistente de la casa”.

Luis Diego Arnáez: “Es trascendental que tenga una idea de la clase de institución que es la Liga, de cómo ha jugado históricamente. Desde los 80, la Liga siempre ha jugado hacia el ataque y hay que retomar ese camino”.

Un timonel actualizado Copiado!

Pablo Izaguirre: “La Liga se ha convertido en un equipo pionero en tecnología y preparación gracias al CAR. Por lo tanto, se necesita un entrenador que tenga una idea del fútbol moderno”.

Luis Diego Arnáez: “Es clave que el entrenador tenga control de todas las áreas del equipo: la parte mental, la parte física y la táctica”.

Carlos Hernández: “El fútbol tiene diferentes ideas de trabajo y ahora no se puede dirigir a un equipo bajo una sola idea. Es necesario que sea un entrenador con diferentes experiencias que le permitan descifrar diferentes retos”.

Disciplinado Copiado!

Luis Diego Arnáez: “Debe ser un entrenador que se gane al grupo, pero no para que se haga lo que los jugadores digan, sino para que hagan lo que él diga”.

Pablo Izaguirre: “Alajuelense urge de cambios radicales en su camerino. Debe ser un entrenador con una personalidad fuerte para que así pueda encontrar la fuerza para sentar al que deba sentar y enviar a la grada a otros sin importar el nombre”.

Carlos Hernández: “Es necesario un entrenador sin vínculos con nadie. En este punto, puede servir uno disciplinado como Jorge Luis Pinto o más conciliador como el Macho Ramírez, siempre que mantenga un orden y enseñe la identidad del club. Es necesario que sea exigente porque el camerino es de mucho recorrido y a esos jugadores hay que saberlos manejar”.

LEA MÁS: Andrés Carevic no se va en silencio de Alajuelense: ‘Lo he dado todo’

Click con la afición Copiado!

Carlos Hernández: “La afición está un poco espesa, frustrada, enojada. Se aleja del equipo y hay que ser muy inteligentes con la decisión que se toma porque desde ahí se debe empezar a traer a la gente”.

Luis Diego Arnáez: “Es necesario que se desarrolle empatía con la afición y ahí es donde se necesita un símbolo del equipo, porque el aficionado está muy molesto”.

Pablo Izaguirre: “La gente está molesta y no era solo con Andrés Carevic, es con todos. Hay que buscar una figura de consenso que permita desarrollar esa comunión otra vez”.