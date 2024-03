Andrés Carevic no se va en silencio de Alajuelense: ‘Lo he dado todo’

Andrés Carevic quería despedirse de manera oficial de Liga Deportiva Alajuelense, ese club que lo enamoró, que lo hizo reír y donde también sufrió. Él tenía mucho que decir, así que esta vez no quiso refugiarse en el silencio.

“Ha llegado el momento de decir adiós, a un club que llevaré en mi corazón por el resto de mi vida. Primeramente, quiero brindar mi más sincero agradecimiento a todos y cada uno de los que forman parte de este club, directivos, personal administrativo, trabajadores del CAR, afición, staff y en especial a los jugadores, que en este camino hemos compartido momentos de felicidad y crecimiento”, escribió el ahora extécnico de Alajuelense.

El argentino se pronunció sobre esa entrega constante que siempre dio por la Liga, porque es un trabajador incansable y eso nadie lo puede poner en duda.

“Me he vaciado, lo he dado todo y cuando digo todo, es todo lo que ha estado a mi alcance. Estaré orgulloso y con la frente en alto de no haber ahorrado ni una sola gota de sudor y esfuerzo para que las cosas salieran mejor”, añadió.

Andrés Carevic está tranquilo, pero esperanzado en que el trabajo desarrollado dará frutos. Quiere ver siempre a Alajuelense en los primeros puestos y peleando por todo, como él lo intentó. Y para lograrlo, hizo un llamado a la unión, después de los últimos días tensos, convulsos y repletos de presión.

“Deseo enormemente que la Liga se una y todos apoyen desde el lugar que les corresponde, para que las cosas que se merece este club puedan alcanzarse. Mis más sinceras gracias”, concluyó Andrés Carevic.