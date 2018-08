Tampoco se descarta que los rojinegros fichen a alguien más. “Nosotros no nos cerramos porque la Liga es un equipo que en cualquier momento se le presenta una opción. En el caso de Abdiel, al principio de la pretemporada no se vislumbraba que fuera un jugador que fuera a salir, pasa el Mundial y llega la propuesta, rápidamente se da y nos quedamos sin Abdiel, entonces no cerramos las puertas porque en cualquier momento puede pasar otra situación”.