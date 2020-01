“Siempre me he sentido muy orgulloso, pero a la vez cansado porque cuando iba al colegio todo el mundo sabía que soy el hijo de Centeno y me molestaban mucho, al punto que no quería ir al colegio ni a la escuela. Es que fue un poco chocante que mi papá fuera Wálter Centeno, porque muchos me decían ‘qué chiva ser el hijo de Paté’, mientras otros me molestaban mucho, como que la gente no diferencia y siempre me veían como si yo fuera él”, dijo.