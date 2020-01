“Yo no voy a mentir, sí quería ser futbolista. Aquí en Costa Rica fue un poco más difícil porque siempre me comparaban con él, entonces mi papá me dio el consejo que terminara de estudiar y que después viera qué hacía con mi vida. Recuerdo siempre cuando me dijo: ‘Puede topar con suerte como yo o puede que no y que tenga que trabajar en otra profesión’”, revivió.