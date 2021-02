El tercer punto en la defensa del Pelícano son los fallos individuales. Sin duda alguna que se han presentado, ya sea por un descuido en el juego aéreo en un balón parado, una mala definición, impresiones en salida que terminaron en el fondo de las redes o alguna desatención en la marca. No obstante, aunque el timonel no pecó en estas acciones, no se puede ver como algo aislado y al final debe prevalecer la táctica para tapar los errores.