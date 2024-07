Hernán Medford: ‘Somos líderes y ojalá eso lo respeten algunos’

El Sporting de Hernán Medford es el único equipo que ha ganado sus primeros tres partidos en el Torneo de Apertura 2024. Él cree que eso es motivo suficiente para que al club albinegro se le reconozca como líder.

Sin embargo, de puertas para adentro en el camerino, su discurso es que son solo tres partidos y que no han ganado nada. No quiere ningún tipo de distracción en su equipo y se ocupa de que todos mantengan los pies bien puestos sobre la tierra.

“Venimos de una seguidilla, porque el torneo pasado lo hicimos bien y en este iniciamos bien. Se jugó un muy buen partido en Pérez Zeledón, yo creo que los muchachos entienden bien a lo que jugamos y por eso es que se mantuvo a la mayoría de jugadores, para que en este torneo la tuviéramos más fácil en entender lo que es el modelo de juego que tenemos”, expresó Hernán Medford.

Ver a su equipo arriba en la tabla no lo sorprende en lo absoluto, porque considera que cuando se junta a un buen cuerpo técnico con buenos jugadores, tiene que haber resultados.

“Eso es lo que ha pasado en Sporting en estos últimos meses. A veces cuando es otro equipo dicen que está invicto, más los partidos del año pasado, pero cuando es Sporting no se acuerdan de eso. Ya llevamos casi nueve partidos invictos y eso cuenta, pero es lógico, porque como Sporting no es tan tradicional, ustedes (prensa) a veces no le dan mucha pelota”.

Insistió en que el equipo que hoy está en primer lugar es Sporting y que eso es noticia.

“Por lo menos esta semana somos líderes, después de esta semana no sé qué pasará, pero de aquí al sábado por lo menos somos líderes y ojalá eso lo respeten algunos”.

Hernán Medford indicó que una de las claves fue mantener el grueso del equipo, porque si venían trabajando bien del torneo pasado, para qué iban a hacer tantos cambios.

“Trajimos tres jugadores, después subimos a algunos de la Sub-21 que fueron campeones y se merecen estar en el equipo de la Primera. Esto se viene con un buen trabajo. Cuando las cosas salen bien, yo quiero generalizar, porque en un equipo no es solo el entrenador o los jugadores, sino todos los que están afuera.

”Cuando uno trabaja como equipo tradicional las cosas tienen que salir bien, eso es lo que a mí me tiene contento. Se trabaja en un conjunto, en un todo y eso trae resultados”, detalló.

También aseguró que él cuenta con todos los jugadores que tiene en la nómina, al punto de que ya les dio minutos a la mayoría y que el equipo ya está cerrado.

Hernán Medford: ‘No sé quién arma un campeonato de Copa con tantos enredos’

“Tenemos que prepararnos para el campeonato y para el Torneo de Copa que lo agarraremos muy en serio. Lo que pasa es que hay tantas reglas tan enredaditas en esa Copa que a veces no sé quién arma un campeonato de Copa con tantos enredos. Tan fácil que es armar un torneo, pero vamos a competirlo seriamente también”.

Lo que cuestiona Hernán Medford del Torneo de Copa es una de las directrices establecidas para promover la participación de los más jóvenes.

“Es el hecho de los que pueden jugar; tenemos Sub-21 y ellos no pueden jugar la Copa, entonces hay unas cosas tan ilógicas que hacemos para preparar un Torneo de Copa”, citó.

Además, recordó que hace un tiempo él dijo que deberían invitar a los que saben de fútbol a organizar las cosas.

“El reglamento del Torneo de Copa no lo entiendo, es un enredo. Los Sub-21 que están jugando no pueden jugar, tienen que ser los 2004 y 2003, es un enredo. Nosotros sí vamos a agarrar en serio el torneo, porque está bueno buscar un campeonato de Copa, por qué no, pero sí ahí me deja dudas. Ahorita me explicaron y voy a tener que sentarme en la noche a estudiar los reglamentos porque es muy enredado”, insistió Hernán Medford.

El Torneo de Copa 2024-2025

El Torneo de Copa varió su formato, pues esta vez cuenta con la participación de los 12 equipos de Primera División, ocho conjuntos de la Liga de Ascenso (Liasce) y por primera vez se incluyó a dos clubes de la Liga Nacional de Fútbol Aficionado (Linafa).

De hecho, ya empezó y se presentó una sorpresa. La Asociación Deportiva Águila FC derrotó en penales 3-0 a Sarchí FC, tras igualar 2-2 en los 90 minutos, en el juego inaugural del Torneo de Copa. Eso significa que el equipo de Linafa avanzó y se enfrentará a Liberia en la segunda ronda del torneo.

Además, Guadalupe derrotó 3-1 a la Asociación Deportiva Rosario. Los gualupanos serán los rivales de Sporting en dieciseisavos de final.

Alajuelense, Saprissa, Herediano y Guanacasteca entrarán al Torneo de Copa a partir de cuartos de final y su ubicación se rifará para conocer su rival en las llaves correspondientes.

Los clubes deberán cumplir en todas las fases que compitan un total de 360 minutos por partido con jugadores nacidos en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008. En caso de incumplimiento, el equipo perderá los tres puntos.

Cada serie es a partido único y los equipos podrán establecer la sede del encuentro por mutuo acuerdo. Si eso no ocurre, la localía se definirá mediante una rifa.

Si al finalizar el tiempo reglamentario, el partido se encuentra con empate en el marcador, se ejecutarán lanzamientos desde el punto de penal. Es decir, no habrá tiempos extra.

La final del Torneo de Copa se realizará en el Clausura 2025 durante el mes de marzo, en sede por definir y será organizada por la Unafut.

Clubes participantes en el Torneo de Copa 2024-2025