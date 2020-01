“Le he dicho a los muchachos que en parte lo han hecho bien, pero hay detallitos y errores que cometemos que nos cuestan goles. Ellos deben ir mejorando, sabiendo que si no habíamos ganado un partido era porque las cosas no venían del todo bien. Ante Alajuelense no podemos cometer errores, porque nos pueden costar caros”, agregó Medford.