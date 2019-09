“Prefiero no dar nombres, pero quién no quisiera contar con Hernán Medford como entrenador. Tiene muchos logros y fue el técnico que llevó a Saprissa a su título más importante. Decir que uno no está interesado en él es una mentira, pero se entiende que está ocupado en sus cosas y tiene compromisos. Respetando todo, al igual que con los otros técnicos que analizamos, esperamos resolver lo más pronto posible”, indicó el jerarca.