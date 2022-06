Hernán Medford asegura estar listo para un Cartaginés muy defensivo

Hernán Medford asumió al Herediano previo a las semifinales del torneo nacional. (Albert Marín)

Hernán Medford, timonel del Herediano, explicó que se queda con la versión de su equipo, mostrada en el segundo tiempo ante Cartaginés.

Para Medford la primera parte fue enredada, no obstante lo que les impidió salir con un mejor resultado del Fello Meza fue, a su criterio, el buen planteamiento defensivo del adversario.

Hernán apuesta para la vuelta, la cual se disputará este martes a las 8 p. m., por la casta que ha demostrado el Herediano en este tipo de instancias, además de la experiencia al disputar fases finales constantemente.

¿Cuál es el análisis del partido de ida?

Es obvio que en el primer juego nosotros tuvimos dos fases: un primer tiempo muy enredado; a nivel de entrega del equipo, excelente. En el segundo tiempo mejoramos, tuvimos opciones, no las concretamos, pero estamos tranquilos. Se perdió con un error, el equipo está consciente en lo que hay que mejorar.

¿Cómo consiguió Cartaginés marcar diferencia?

Ellos se defendieron y lo hicieron bastante bien; estos 90 minutos serán así. Nosotros tenemos que manejar una estrategia porque insinuamos cómo van a jugar ellos.

¿Cómo trabajar el planteamiento de la vuelta?

No es de trabajar, es de hablar porque no hay tiempo, pero vamos a ser ofensivos. Lo importante es que en el segundo tiempo en Cartago se vio otro Heredia.

Al ser el campeón, ¿está Herediano obligado a pasar la serie?

Todos están obligados.

[ Géiner Segura revela los aportes de Mauricio Wright en el camerino de Cartaginés ]

¿Hará muchos cambios en la alineación?

Tampoco podemos anticiparlo, pensamos quién puede estar cansado, quién puede tener lesión, pero eso se verá mañana. Tenemos especialistas para la recuperación, nosotros estamos positivos por jugar en una cancha como la del Estadio Nacional.

¿Qué le dice a los aficionados de Herediano?

Hay que tener paciencia, pero sabemos lo que es Heredia, que siempre saca la cara en estas instancias.

¿Por qué se inclinó por Esteban Alvarado para el juego de ida, en lugar de Bryan Segura?

No doy explicaciones cuando pongo o no pongo a un jugador. Fuera de si jugó o no... Pues Esteban Alvarado es uno de los mejores porteros del país. Es más: para mí Estaban Alvarado es de Selección.

¿Está relanzando su carrera como técnico?

No sé qué significa eso de relanzar. Imagínese los que no han ganado campeonatos, los están relanzando a cada instante; eso no viene al caso.